Versammlung Ehrung für Christoph Gaus

Ingstetten / Lothar Sobkowiak

Zur Hauptversammlung der Feuerwehr Ingstetten begrüßte Abteilungskommandant Tobias Hack die Mitglieder der Wehr, die derzeit aus 18 aktiven und 12 Kameraden aus der Altersabteilung besteht. Auch mit Bildern wurde auf das vergangenen Jahr zurückgeblickt. Die Abteilung Ingstetten übte 25 Mal. Zwei Übungen hielt die Altersabteilung ab, berichtete deren Chef Josef Gaus. Schriftführer Dietmar Schubauer lobte in seinem Bericht Tobias Hack, der an 24 Übungen teilgenommen hatte. Die Feuerwehrabteilung Ingstetten sei mit zwei Gruppenführern, 15 Truppführern, 18 Truppmännern und mit 14 Trägern am Atemschutzgerät sowie zehn Maschinisten-Kameraden gut qualifiziert. Eine besondere Herausforderung sei die Hauptübung am Urenschwang in Hütten gewesen. Auch ein Hilfeleitungseinsatz war notwendig – neben Einsätzen bei Bränden, Straßensperrungen oder Bereitschaftsdiensten. Kassierer Heiko Ziegler berichtete über einen soliden Kassenstand mit Zuwachs. Christoph Gaus und Tobias Blankenhorn hatten die Kasse für ordnungsgemäß befunden. Bürgermeister Ulrich Ruckh lobte die Wehr für ihren Einsatz. Gesamtfeuerwehrkommandant Ulrich Raiber leitete die Wahlen: Josef Gaus wurde zum Leiter der Altersfeuerwehr und Willi Braun zu seinem Stellvertreter gewählt. Christoph Gaus wurde für seine 25-jährige Dienstzeit bei der Ingstetter Feuerwehr geehrt. Neben Bürgermeister Ruckh gratulierte Rudolf Rommel und überreichte einen Glaspokal. Ortsvorsteher Dieter Schmucker betonte, dass angesichts des Feuerwehrbedarfsplan nun keine Gefahr mehr bestehe, dass eine Abteilung aufgelöst werden müsse.