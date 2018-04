Kirche Ehrengäste aus Uganda

Munderkingen / ah

Mit einem feierlichen Empfang für Bischof John Baptist Kaggwa und Bruder Peter Paul um 19 Uhr in Munderkingen beginnt am heutigen Donnerstag eine Reihe von Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt die Ugandainitiative Bumula und deren sechster Afrikatag am kommenden Sonntag stehen wird. Dem Dankgottesdienst heute Abend schließt sich ein Stehempfang im Gemeindehaus St. Michael an; Bischof Kaggwa Bruder Peter Paul sind Ehrengäste beim Afrikatag und geben den Startschuss für das neue Ausbildungsprojekt einer Schneiderei und Schreinerei an der Secondary School in Bukoto in Uganda. Dazwischen feiert die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Munderkingen, auf die die 2002 gestartete Bumula-Initiative zurückgeht, am kommenden Samstag ihr 60-jähriges Bestehen.