Archivbetreuung Ehrenbürger-Kelch und Protokollbuch

Blaubeuren/Munderkingen / Andreas Hacker

25 Jahre ist es nun her, dass die Städte Blaubeuren, Schelklingen und Munderkingen einen Verband gegründet haben mit dem Ziel, die jeweiligen Archive fachlich besser zu betreuen. Das soll nun gefeiert werden, sagte der Verbandsvorsitzende, Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold, bei der Versammlung des Verbands, dem seit dem Jahr 2001 auch die Gemeinde Allmendingen angehört. Voraussichtlich im Herbst, beim Tag der offenen Tür im Archiv im Blaubeuren, soll es nach dem Vorschlag Seibolds eine kleine Feier mit all jenen geben, die in dieser Zeit für den Zweckverband Archivbetreuung wichtig waren.

Inhaltlich ging es bei der Verbandsversammlung in Munderkingen um die Jahresrechnung 2016, die mit einer Punktlandung abschließt, wie Geschäftsführer Reiner Striebel sagte: Bei einem Haushaltsvolumen von 43 000 Euro lag das Ergebnis von 42 618 Euro genau im Rahmen. Die Kosten teilen sich die vier Verbandsmitglieder im Verhältnis 40 Prozent für Blaubeuren und jeweils 20 Prozent für die drei anderen. Für 2018 steigen die Ausgaben, zum überwiegenden Teil Personalkosten für die mit 20 Wochenstunden beschäftigte Archivarin Ursula Erdt, laut Haushaltsplan auf 45 000 Euro.

In ihrem Tätigkeitsbericht informierte Ursula Erdt auch über Neuzugänge in den verschiedenen Archiven: So hat Schelklingen jetzt einen Kelch, den der Gemeinderat 1880 dem damals ernannten Ehrenbürger Robert Rall verliehen hatte. In Munderkingen gibt es ein Protokollbuch der Feuerwehr über die letzten Monate in den Kriegsjahren 1944/45 sowie aus einem Nachlass Wahlkampfbroschüren zur Bürgermeisterwahl am 3. April 1949.