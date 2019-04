Im Gewerbegebiet Berg stehen seit Herbst zwei fünfjährige Wallache. Nun will Birgit Münz sie möglichst artgerecht einsetzen.

Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, wie Birgit Münz aus Berg auf den Esel gekommen ist. Und wie sie jetzt versucht, auf einer Plattform im Internet Geld zu sammeln, um mit Ben und Gigi in diesem Frühjahr ein Projekt ins Leben zu rufen, von dem vor allem Kinder sowie Menschen mit Handicap profitieren sollen. Bis 22. April noch läuft die Suche nach Unterstützern; knapp ein Drittel der benötigten Summe von 6500 Euro ist schon auf dem Treuhandkonto.

Angefangen hat alles mit einer Recherche zum Thema Esel. „Ich habe schon immer spezielle Lieblingstiere“, sagt Birgit Münz und nennt Katze, Ziege und Esel. „Wahrscheinlich deshalb, weil sie vordergründig so eigensinnig erscheinen.“ Dann ist sie im Herbst vergangenen Jahres her zufällig auf der Eselheim-Website gelandet und war plötzlich so angefressen von der Tatsache, dass es da Esel in Not gibt, dass sie Bücher gewälzt und sich gefragt hat, was sie da tun kann. Es folgten Termine im Tierheim und andere Besuche, bis Birgit Münz dann über Ben und Gigi „gestolpert“ ist, wie sie erzählt. Die beiden fünfjährigen Wallache mussten von einem Ponyhof in Köngen (Kreis Esslingen) dringend weg, da den Betreibern der Pachtvertrag gekündigt wurde. So kamen die beiden noch 2018 ins Industriegebiet Berg zum Wohn- und Firmensitz von „arbeiten in stein“, von Birgit Münz und Horst Frankenhauser in der Holledau.

In Windeseile Stall gebaut

Nun mussten hier in Windeseile ein Stall und Zäune gebaut und sämtliche Giftpflanzen wie Eibenhecken, Ziersträucher und die giftigen Ahornbäume gefällt werden. Mit Hilfe von Rüdiger Lesehr und Gerhard Diez aus Altsteußlingen hat sie auch das geschafft. „Da lag dann die Überlegung nahe, wie die Tiere artgerecht ausgelastet werden könnten“, erinnert sich Birgit Münz.

Mit Nadine Roser von der Equidenschule Berg, die sich um Ausbildung und Training der Esel kümmert, gab und gibt es professionelles Wissen im Ort: Durch ihre gesellige und sanftmütige Art seien Esel wie geschaffen für therapeutische Unternehmungen und sprechen fast jeden an, hat sie erfahren. Esel liebten es, spazieren zu gehen oder etwas zu ziehen. Geritten zu werden ist bis zu 20 Prozent des eigenen Körpergewichts in Ordnung, deshalb dürfen nur kleine Kinder auf Esel reiten. „So kam mir die Idee, dass ich geführte Spazierfahrten mithilfe einer Escargoline für körperlich Gehandicapte und für begleitende kleine Kinder mit einem Kinderreit- und Packsattel anbieten könnte“, sagt sie.

Nur: Für die von Jacques Clouteau erfundene Eselkutsche fehlt das Geld. Der Franzose hat mit seinen Eseln bereits halb Europa durchwandert und fertigt mit lokalen Handwerkern in Südfrankreich die Escargoline samt Kinderreit- und Packsattel. 6500 Euro kostet das Paket einschließlich Zubehör und Fracht – jene Summe, die Birgit Münz versucht, nun über Crowdfunding aufzutreiben (siehe Extratext).

Damit die Eselkutsche bald in der Umgebung von Berg und im Großen Lautertal bei Anhausen, wo Birgit Münz den Minigolfplatz „steinreich an der lauter“ betreibt, unterwegs sein kann, muss das Projekt in einer bestimmten Zeit (bis spätestens Ostermontag, 22. April) mit Spenden unterstützen werden, deren Höhe man selber definiert.

Wer hilft, kann sich ein Dankeschön auswählen: von Eselmist und Postkarten über einen Spaziergang in Berg mit anschließendem Kaffetrinken am Stall über Kutschfahrt, Kunst, Stalltage und Einzelcoaching mit Nadine Roserbis zum Wochenendaufenthalt am Stall inklusive Bildhauerkurs und Lagerfeuer mit Esel.

Sollten auf diese Weise dennoch nicht genügend Spendengelder gesammelt werden, verschwinden die Gelder nicht, sondern werden von der Treuhandbank, wo das Geld bis zum Ende der Aufruffrist aufbewahrt wird, an die Spender zurückerstattet.