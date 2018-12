Veranstaltung Ehinger Sternsinger machen sich auf

Ehingen / Christina Kirsch

„Wir gehören zusammen“, lautet das Motto der diesjährigen Sternsinger, die Vikar Steffen Vogt gestern in der Konviktskirche in Ehingen ausgesendet hat. „Ihr macht die Wanderung der Könige wieder lebendig“, sagte er zu den Kindern und Jugendlichen, die in ihren bunten Gewändern mit Kronen und Sternen erschienen waren. Laut Vogt allerdings deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Heuer wird für die Menschen im südamerikanischen Peru gesammelt, die in einem Haus für Menschen mit Behinderung Arbeit finden. Am Ende des Gottesdienstes segnete Steffen Vogt die Kreide, den Weihrauch und die Sternsinger, die die Freude Christi in den kommenden Tagen in die Häuser und in alle Welt tragen.