Hauptversammlung Ehinger SPD braucht neue Führung

Ehingen / ah

Die Ehinger SPD-Ortsvorsitzende Stephanie Bernickel will Landesvorsitzende der Jungsozialisten werden. Gestern hat die 29-Jährige ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie bei den etwa 6000 Jusos in Baden-Württemberg um Unterstützung für die anstehende Neuwahl am 23./24. Juni in Rastatt wirbt. Bernickel ist aktuell Stellvertreterin des Juso-Landesvorsitzenden Leon Hahn aus Friedrichshafen, der nach drei Jahren im Amt nicht wieder antritt. Aus dem Gremium der insgesamt acht Stellvertreter, dem vier Frauen und vier Männer angehören, hat auch Chiara Bierer aus Heidelberg ihre Bewerbung angekündigt.

Für die Ehinger SPD hat die Kandidatur Bernickels die Konsequenz, dass der Ortsverein mit einer anderen Führung in das kommende Jahr geht, in dem mit der Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2019 eine große Aufgabe ansteht. Sie mache etwas entweder richtig oder gar nicht, hat Stephanie Bernickel – von Beruf Abteilungsleiterin bei der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal – am Montagabend bei der Hauptversammlung des Ortsvereins im Gasthof Schwert gesagt und vorgeschlagen, dass sie mit Blick auf ihre Aufgaben anderswo ihr Amt als Vorsitzende in Ehingen für das restliche Jahr ihrer Amtszeit ruhen lässt. Bernickel ist auch Mitglied in der Strukturkommission, die den Erneuerungsprozesss der SPD in Baden-Württemberg moderiert. Nun soll der stellvertretende Vorsitzende Lutz Deckwitz den Ortsverein mit einem Team führen, dem auch die Gemeinderäte Georg Mangold und Joachim Schmucker sowie Kassier Stefan Enderle angehören. Zu ihren Aufgaben gehört auch zu klären, ob sich jemand findet, der bereit wäre, schon in naher Zukunft den Vorsitz der SPD in Ehingen zu übernehmen. Dann könnte es im Herbst zu vorgezogenen Neuwahlen des Ortsvereinsvorstands kommen.