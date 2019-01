Ehingen Ehinger sollen fürs Interim zu Künstlern werden

Ehingen / swp

Mit Fotomotiven in Plakatform will sich das Kulturfestival Interim, das vom 27. bis 30. Juni in Ehingen stattfindet, im Stadtgebiet ankündigen. Das Besondere daran: Die Aufnahmen dazu sollen von Ehingern kommen, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heißt. Ob der eigene Vorgarten, Türen, ein Briefkasten oder Menschen, das bleibt den Fotografen überlassen, wird der Riedlinger Fotograf Georg Kliebhan darin zitiert. Die Bilder müssen im Hochformat geschossen, digital, unbearbeitet und hochauflösend sein. Jeder darf höchstens zwei Fotos einschicken, Handyfotos sind nicht erlaubt. Ferner muss der Fotograf mit vollem Namen sowie die Ortsangabe zum Motiv genannt werden. Mit dem Einsenden wird der Veröffentlichung zugestimmt, auch beinhaltet das das Einverständnis abgebildeter Personen auf dem Foto. Kliebhan wählt 52 Motive aus, diese werden schwarz-weiß aufbereitet und aufs Festival-Layout angepasst. Im Juni werden die Motive zu Kunst im öffentlichen Raum. Einsendeschluss ist Freitag, 12. April. Einsendungen an info@interim-kulturhandlungen.de.