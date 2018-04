Politik Ehinger sollen am 23. September wählen

Ehingen / swp

Die Stadtverwaltung Ehingen schlägt dem Gemeinderat als Termin für die Wahl des Oberbürgermeisters den Sonntag, 23. September, vor. Dieses Datum ist gemäß Vorlage für die Sitzung am kommenden Donnerstag der früheste mögliche Termin, die Amtszeit von OB Alexander Baumann endet am 21. Dezember dieses Jahres. Spätester Wahltermin wäre Sonntag, 18. November, zugleich Volkstrauertag, an dem auf Bundesebene aber generell keine Wahlen abgehalten werden, was auch den Kommunen empfohlen wird. Zugleich wird dem Gemeinderat empfohlen, eine mögliche Neuwahl – notwendig, sofern keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhält – auf Sonntag, 14. Oktober, festzulegen.

Amtsinhaber Alexander Baumann hat bereits angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Da die Stelle spätestens zwei Monate vor dem Wahltag öffentlich ausgeschrieben werden muss, soll dies am Freitag, 13. Juli, im Staatsanzeiger Baden-Württemberg geschehen. Als Ende der Bewerbungsfrist wird Dienstag, 28. August, vorgeschlagen. Die Bewerbungsfrist vor einer möglichen Neuwahl endete demnach am Donnerstag, 27. September.

Der Termin für eine persönliche Vorstellung der Bewerber soll rechtzeitig bekannt gegeben werden, wie es in der Vorlage weiter heißt.