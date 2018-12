Konzert Ehinger Realschüler stimmen auf Weihnachten ein

Ehingen / Christina Kirsch

Ich könnte sie auch auch mit dem Titel unseres ersten Liedes begrüßen“, sagte Musiklehrer Daniel Hink zu Beginn des 44. Adventskonzerts in der Kirche St. Michael. Aber „nicht wirklich geplant, jedoch nach einiger Recherche“ sei bei der Vorbereitung zu dem Konzert aufgefallen, dass alle Lieder des diesjährigen Schülerkonzerts mit dem Frieden zu tun hätten. Und so stellten Chor und Bläserklasse die besinnliche musikalische Stunde in der gut besuchten Kirche unter das Motto „Peace“.

Der Friede sei nicht selbstverständlich, sagte der Leiter der Bläserklasse, aber das Bedürfnis nach friedvoller Gemeinschaft sei immer vorhanden. Die Bläserklasse eröffnete das Konzert mit „Alle Jahre wieder“, intonierte „Go tell it on the Mountain“ und lud die Zuhörer bei „Vom Himmel hoch“ zum Mitsingen ein. Der Unterstufenchor ließ mit „Thula, thula ngoana“ ein afrikanisches Wiegenlied hören und begleitete die Zuhörer mit dem frisch gesungenen „Folge dem Weihnachtsstern“ auf den Weg nach Bethlehem. Im Lied „Dort beim Stall von Bethlehem“ konnten die Zuhörer unter der Klavierbegleitung von Roswitha Moll „lustige Hirten sehn“ – und fast wäre man bei dem alpenländischen Schnaderhüpferl geneigt gewesen, mit zu jodeln. „Dass Frieden wird und Frieden bleibt“ war beim Lied „Wünsche“ die Botschaft an die Anwesenden. „Gott sei mit uns auf allen unseren Wegen“ wünschten die jungen Sängerinnen und Sänger.

„Nicht aufgeben trotz der großen Dunkelheit, sondern ein Licht anzünden“, sagte Diakon Roland Gaschler in seiner Lesung. Die große Hoffnung in dieser Zeit sei, dass ein kleines Licht die Welt erhelle. „Die Hände nicht in den Schoß legen, sondern dem Glück entgegenhalten“, empfahl der Theologe.

Auch das Kirchbierlinger Hospiz, an den ein Teil des Erlöses aus dem Konzert geht, sei für die Menschen, die auf dem Weg zu Gott gehen, ein Hoffnungsprojekt. Der Song „Make me a channel of your peace“, das der Oberstufenchor sang, war aus einem Gebet des Heiligen Franziskus. „Give peace a chance“ von John Lennon war der Song, der über dem ganzen Konzert lag.

Mit einem Rap, den Jonas Dammann geschrieben hatte, rüttelte der Schüler das Publikum auf. Überall herrsche Aggression und Manipulation, rappte der Schüler, „und keiner denkt nach“ lautete der Refrain. „Man hat gemerkt, dass ihr das heute mit Herz gemacht habt“, sagte Schulleiter Alexander Bochtler.

Dass Kinder und Jugendliche mitdenken, Texte schreiben und sich engagieren, freute den Schulleiter. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ endete ein Konzert, das besinnlich und nachdenklich stimmte. Und es zeigte wieder einmal, dass in der Jugend viel mehr Potenzial steckt, als manche Eltern glauben.