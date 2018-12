Ehingen / swp

Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen verleiht den Preis „Vorbildliches Heimatmuseum 2018/19“ an das Museum Ehingen und an das Museum im Bock in Leutkirch im Allgäu, wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht. Im Fokus der Auszeichnung, die insgesamt mit 6000 Euro dotiert ist, steht „innovatives Engagement der überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter“. Die Verleihung findet am Freitag, 1. Februar, in Ehingen statt.