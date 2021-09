Die Liebherr-Geschäftsführer in der Lindenhalle am rechten Bildrand, kurz vor ihrem Auftritt in der folgenden nicht-öffentlichen Sitzung: Daniel Pitzer, Christoph Kleiner, Ulrich Hamme und Ulrich Heusel (v.l.). Im Hintergrund steht CDU-Gemeinderat Alfons Köhler am Mikrofon. In Corona-Zeiten sind die Räte angehalten, von ihrem Platz aufzustehen und für einen Wortbeitrag zu den Mikrofonen zu gehen. © Foto: Martin Tröster