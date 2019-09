Die diesjährige Ehinger Kirbe ist eröffnet. Während es am Himmel etwas donnerte, manche Tische noch vom Regenwasser getrocknet werden mussten, hielt Oberbürgermeister Alexander Baumann seine Eröffnungsrede.

Den Besuchern wünschte er gute Unterhaltung und gute Laune und erhoffte sich Toleranz und Respekt zwischen allen Beteiligten. Dies dürfte eine Anspielung auf die Lärmbeschwerden während der vergangenen Kirbe gewesen sein, in deren Folge die Stadt den Vereinen in diesem Jahr eine 75 dB Lärmgrenze auferlegt hat. Trotz des eher trüben Wetters konnte am Marktplatz ein beständiger Zustrom an Besuchern verzeichnet werden.

Das könnte dich auch interessieren: