Das Coronavirus und seine Folgen stellt Händler vor unbekannte Probleme. Für viele stellt sich sogar die Existenzfrage, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. „Es sind eigentlich gesunde Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler, die gut gehende Geschäfte betreiben und nun ohne eigenes Verschulden in finanzielle Schieflagen geraten“, teilt Pressesprecherin Bettina Gihr mit. Obgleich Bund und Länder zügig Fördermöglichkeiten und Soforthilfen verabschiedet haben, drohten ohne die Solidarität vor allem in den Innenstadtlagen Insolvenzen für wertvollen Einzelhandel wie Gaststätten, Fotostudios, Modeläden oder Juweliere.

Mit Gutscheinen Betriebe und Restaurants unterstützen

Trotz geschlossener Geschäfte hätten alle die Möglichkeit, lieb gewonnene Betriebe in der Ehinger City sowie Ehinger Restaurants zu unterstützen. Und wie genau geht das? Mit dem Kauf von hauseigenen Gutscheinen, die oft mit attraktiven Rabattaktionen verbunden seien, kann man zum Beispiel einen wertvollen Beitrag dazu leisten, den Geschäften durch diese schwere Krise zu helfen. Die Gastronomie biete ergänzend auch „überzeugende“ Liefer- und Abholservices an. Die Verwaltung verbindet die Nachricht mit einem Aufruf: „Lassen Sie sich also gerne auch einmal zu Hause von Ihrem Lieblingsgastwirt verwöhnen – als Zeichen gelebter Solidarität vielleicht gerade auch über die Osterfeiertage.“

Übersicht auf der Stadt-Homepage

Einen Überblick zu den zahlreichen Angeboten gibt es unter anderem auf der Internetseite der Stadt Ehingen: Auf der Liste mit den gastronomischen Lieferservices sowie in einem Überblick aller Angebote der Ehinger Shoppingperlen (www.ehingen.de – Aktuelles). Dazu gibt es noch einen Hinweis der Verwaltung: „Modische und hochwertige Atemschutzmasken“ seien ab kommender Woche bei Mode Fashion Wave per Whatsapp unter 0172 7321388 oder telefonisch unter 07391 7579655 erhältlich. Preis: 19,95 Euro.