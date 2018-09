Verein Ehinger Freundeskreis für Migranten wird 25

Ehingen / Jana Zahner

Wer mit den Vorstandsmitgliedern Ursula von Helldorff, Heidi Porsche und Rainer Lingg im Gespräch ist, der muss sich auf klingelnde Mobiltelefone einstellen. Die Arbeit für den Freundeskreis für Migranten ruht auch während des Pressetermins nicht. Gerade ruft eine Ehrenamtliche an: Sie ist krank und kann eine Fahrradspende nicht abholen. Ob Porsche einspringen könnte? Sie kann.

Improvisation sei schon immer wichtig gewesen, sagt von Helldorff. Besonders in den vergangenen drei, vier Jahren, in denen die Aufgaben des Vereins beständig zugenommen hätten. Zum Glück könne der Freundeskreis auf mittlerweile 25 Jahre Erfahrung zurückblicken und habe schon vor Beginn der Flüchtlingskrise 2015 hilfreiche Netzwerke entwickelt. „Wir waren Vorbild für viele Helferkreise“, blickt von Helldorff zurück.

Hilfe für alle Migranten

Hervorgegangen ist der Verein aus dem „Arbeitskreis für Flüchtlinge“. Dieser wurde 1986 von der katholischen und evangelischen Kirche gegründet, um den Flüchtlingen des Balkankrieges zu helfen. Zur selben Zeit engagierte sich auch schon die Caritas und der „Arbeitskreis Aussiedler“ in der Ehinger Migrationsberatung. Aus der Zusammenarbeit mit dem „Arbeitskreis für Flüchtlinge“ entwickelte der Caritas-Mitarbeiter Michael Wichert 1993 die Idee für die Umwandlung in einen eingetragenen Verein. 2008 schloss sich der „Arbeitskreis für Aussiedler“ an, da zu dieser Zeit die aus Russland Zugezogenen weniger wurden.

Im selben Jahr wurde auch der Name in „Freundeskreis für Migranten“ geändert. „Wir wollen nicht nur für Flüchtlinge da sein, sondern für alle Migranten“, erzählt Lingg. Denn die Probleme seien im Wesentlichen die gleichen, sagt er. „Es geht immer darum, anzukommen, sich zurechtzufinden. Behördengänge zu bewältigen, die Sprache zu lernen, eine Wohnung und Arbeit zu finden“, ergänzt von Helldorff.

Integration durch Zuwendung

Um Migranten bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, sind im Laufe der Zeit immer mehr Angebote und Initiativen entstanden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Schülerförderung, die von Porsche und 50 ehrenamtlichen Lehrkräften betreut wird. In den Räumen der Ehinger Moschee, des Bürgerhauses Oberschaffnei und der Längenfeldschule bietet der Verein mittlerweile täglich eine Hausaufgabenbetreuung an.

Außerdem betreibt der Freundeskreis im Pfeifferhaus ein Möbellager, das günstige Einrichtungsgegenstände verkauft. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Migranten, sondern an alle Bürger. Jeden zweiten Donnerstag trifft sich die internationale Frauengruppe im Bürgerhaus Oberschaffnei. Ziel ist es, Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenzubringen. Erstmals bot der Verein in den vergangenen Sommerferien auch einen Schwimmkurs für Kinder an (wir berichteten).

In seiner Geschichte habe der Freundeskreis viel Unterstützung durch Lokalpolitik und Bürger erfahren. Besonders freue sich der Verein über neue, mit anpackende Mitglieder sowie Bücher- und Möbelspenden, sagen die Vorstandsmitglieder. Einige ehemaligen Schützlinge sind inzwischen selbst zu Ehrenamtlichen geworden und helfen bei den Projekten. „Wir bekommen unheimlich viel zurück“, sagt von Helldorff.

Dennoch spürt der Freundeskreis auch Widerstand; Mitglieder seien schon mehrfach per E-Mail für ihre Arbeit beschimpft worden. Kummer bereiten Porsche, von Helldorff und Lingg auch Abschiebungen, von der in Ehingen derzeit drei vorbildlich integrierte und engagierte Familien bedroht seien. „Das sind Schicksale, die man in die Nacht mitnimmt“, sagt von Helldorff.

Besonders getroffen habe sie der Selbstmord eines in Ehingen lebenden afghanischen Asylbewerbers im Dezember 2017. Angesichts dieser persönlichen Erfahrungen empfinden die drei Vereinsvorstände die Äußerungen von Horst Seehofer zur Migration als „grauenhaft“ und „untragbar“.

„Die öffentliche Meinung wäre anders, wenn man die Einzelschicksale kennen würde“, sagt von Helldorff. Das Wichtigste bei der Integration sei der menschliche Kontakt.