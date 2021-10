„Ich habe wirklich alle Hallen in Ehingen und der Umgebung abgeklappert und jeden gefragt, der eine Unterstellmöglichkeit haben könnte“, sagt Heidi Porsche vom Ehinger Freundeskreis für Migranten. „Endlich sind wir fündig geworden.“ In einer Halle des Stuckateurbetriebs Bürk in der Rö...