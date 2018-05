Freizeit Ehinger Freibad wird immer schöner

Ehingen / SWP

Einen guten Start in die Saison verzeichnete am vergangenen Wochenende das Ehinger Freibad. 1000 Badegäste haben das 24 Grad warme Wasser bereits genossen, teilt die Stadt mit. Über den Winter wurden die Umkleiden und die Sanitärbereiche neu gestaltet. Den Badegästen stehen nun drei großzügige Familienumkleiden und neue Einzelumkleiden zur Verfügung. Die Umkleiden wurden außen mit weißen Glaswänden verkleidet, die gut zu reinigen seien. Die WCs und Duschen wurden in zwei Kuben untergebracht, welche innen gefliest und außen mit Holz beplankt wurden. In allen Bereichen wurde ein neuer Bodenbelag in Terrazzo-Optik aufgebracht; auch die Decke ist neu. Insgesamt wurden circa 300 000 Euro investiert. Weitere Investitionen sollen folgen.

Info Das Ehinger Freibad ist bis August täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Mehr unter www.freibad.ehingen.de