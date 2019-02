Fasnet Ehinger feiern in der Lindenhalle den Narrenball

Ehinger feiern in der Lindenhalle den Narrenball

In der Lindenhalle in Ehingen geht es am Samstagabend buchstäblich bunt zu, und zwar ebenso vor wie auf der Bühne. Mehr als zwei Stunden dauerte das Programm, die Gäste schunkeln zur Musik mit, Thomas Kramer führt durch den Abend, an dem immer wieder Tänze zu sehen sind. © Foto: Emmenlauer

Der Narrenball in der Ehinger Lindenhalle war nahezu ausverkauft - und vor allem bunt. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Renate Emmenlauer

Der Narrenball in der Ehinger Lindenhalle ist nahezu ausverkauft, mehr als zwei Stunden dauert die Bühnenshows.

Was unsere Akteure wieder seit Herbst vorbereitet haben, um unsere lieb gewonnene Fasnet zu bereichern, ist mehr als lobenswert“, sagte Peter Kienle, Chef der Narrenzunft „Spritzenmuck“, am Samstagabend in der Lindenhalle. Er befand, dass die Ballsaison im „Wohnzimmer“ von Kügeleshausen auch heuer gesichert sei: Der Bürgerball ist ausverkauft, die Karten zum Nostalgieball und der Redoute erfreuen sich guter Resonanz. „Wenn man dieses volle Haus sieht, wird einem ganz warm ums Herz. Andererseits ist es dann bis Aschermittwoch auch nicht mehr weit.“

Kaum war der Startschuss erfolgt, bebte der Saal, die Ballbesucher wähnten sich im Narrenhimmel. Voran der Pfanna-Mate samt Matekapelle, die Fasnetslieder ertönen ließ. Später folgten alle Fasnetsgruppen, die Konfetti verteilten und mit den Mäschkerle Schabernack trieben. Den Schluss zierte der Narrenrat, behängt mit Orden, gekleidet mit Frack und Zylinder.

Nach diesem Zeremoniell nahm der Rat seinen Platz im Narrenschiff ein, dann hieß es „Bühne frei“ für das mehr als zweistündige Ballprogramm. Thomas Kramer als Conférencier namens „Knutschkugel“ war im sechsten Amtsjahr voll in seinem Element. Mit Witz und Charme kündigte er Tänze, Sketche und Shows an, versüßte die Umbaupausen mit frechen Sprüchen und zeigte ein unerschöpfliches Mundwerk.

Dickes Lob sprach Kramer den 160 Mitgliedern aus den sechs Gruppen der Narrenzunft aus – Akteuren, wie auch Helfern im Hintergrund –, die das Bühnenspektakel mit neun Auftritten vorbereitet hatten. Viele haben seit Herbst Zeit investiert, und manches sei garantiert TV-würdig. Dank sprach er Wolfgang Hagel und Jürgen Nussbaumer aus, die seit 15 Jahren das Bühnenprogramm organisieren.

Die Dämonabuba simulierten bei „Lightshow Tron“ einen galaktischen Hackerangriff und punkteten mit Robotertanz und Lichteffekten. Die Büttel und Krettenweiber hatten die Sendung „Höhle der Löwen“ nach Kügeleshausen geholt, präsentierten bei ihren Start-ups SM-Kostüme für die Fasnet, danach Turboessen aus der Tube und Kuhglocken, die in der Fasnet vor dem unerwarteten Auftauchen der eigenen Frau warnen.

Die Hexamädla wirbelten zum Kultsong „99 Luftballons“ mit Röcken und Pferdeschwanz über die Bühne. Die Schalmeien der Dämonengruppen heizten das Publikum im Narrenschuppen gehörig an. Die Muckenspritzer-Jungs zeigten als Bautrupp am Narrenstadl musikalisches Talent mit dem Werkzeugkoffer, die Damen waren mit einem Bierkisten-Tanz gut drauf.

Die Gemischte Gruppe lieferte als Vampire bei „Shadows in the night“ Gruselspaß und die Matebuba blendeten in die Steinzeit zurück und präsentierten, wie der Pfannamate zu seiner Pfanne kam. Die Kügele brachten das Publikum bei „Typisch Mann, typisch Frau“ zum Lachen und die Hexabuba waren mit dem Schwanensee-Ballett preisverdächtig. Mit einer Burlesque-Show unter dem Motto „sexy, scharf, heiß“ setzten die Dämonen-Mädels den Schlusspunkt. Ein Gymnastikprogramm sowie Klatsch- und Schunkelrunden mit der Band „Feedback“ unterhielten zwischen den Auftritten.