Fasnet Ehinger feiern den Glombigen

Der Kran macht’s möglich und belebt den Bütteln den Ikarus vom Lautertal wieder, einer der ersten Höhepunkte am Glombigen. Muckenspritzen, Kügelestanz auf dem Marktplatz, Groggentäler ausgraben und sonstiges närrisches Treiben (ob auf dem Marktplatz oder anderswo) machen den Glombigen in Ehingen zu dem was er ist: Ein einmaliges Stadtfest im Jahr. Und das Feuerwerk macht die Nacht zum Tag. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Renate Emmenlauer

Am Glombigen Donnerstag war die Stadt schon zur Mittagszeit wegen der milden Temperaturen gut gefüllt. Mancher verfolgte, wie die Büttel mit ihrem Dixie gegen 13 Uhr am Landratsamt vorfuhren, um – erster, wenngleich kleiner Höhepunkt – das Narrenmobil zuzulassen. Auch die Narrenbüttelei vor dem Rathaus lockte Zuschauer an. Büttel Armin Frey, seines Zeichens Kulturattaché in Kügeleshausen, kündigte vom Balkon der Ratsresidenz stolz das spontan vorgezogene Interim-Festival an – mit geänderter Konzeption.

Im Fokus standen die Vorfahren der Büttel, was die Frage aufwarf: „Wie die Kartoffel auf die Alb kam?“ Darüber klärten arme Bauersleut auf, die mit dem Ochsen Steine sammelten – zum Essen. Da spazierte ein Mönch vorbei und hatte Kartoffeln dabei. Die Bauern waren gerettet, die Kartoffel bekam eine neue Heimat.

Dann wurde weit in die Steinzeit zurückgeblendet, in eine typische Junggesellenhöhle, wo auch ein Künstler weilte und an seiner Venus feilte. 40 000 Jahre später wird die Höhle entdeckt, ebenso das Artefakt – ein Durchbruch in der Archäologie, die weltweit berühmte Venus aus dem Hohle Fels.

Und als ob die Narrenbüttelei nicht schon genug Schabernack zeigte, flog noch der Ikarus von Lauterach per Flug-Fahrrad aus luftiger Höhe auf den Alexanderplatz ein. Mit bejubelten Auftritten von Michael Jackson, Marilyn Monroe und Elvis Presley erreichte die Vorstellung ihren Höhepunkt.

Kaum eine Verschnaufpause blieb dann bis zum Schauspiel am Ochsenberg. Bevor die Muckenspritzer in Aktion traten, um mit ihrem Einsatz den vermeintlichen Brand im Turm der Liebfrauenkirche zu löschen, verwies Ansager Karl Thielemann auf den 160. Jahrestag des Ereignisses. Zu Letzterem werde an der Kirchentür eine Steintafel angebracht, wo jeder das Geschehen vom 27. August 1859 genau nachlesen kann. Und er bat zur Finanzierung der teuren Tafel um kleine Spenden. Dann war es soweit, das Schauspiel „Furio ’s brennt“ mit viel närrischem Getöse nahm seinen Lauf. Den Ochsabuckel rauf auf den Rathausplatz, wurde das fröhliche Narrenvolk mit dem Kügelestanz erfreut.

Unzählige Zuschauer verfolgten später die Ausgrabung des Groggentälers. Der Dämonengeist stieg aus den mit Nebelschwaden und mit Farbeffekten markierten Fluten des Groggensees. Ein Feuerwerk setzte einen der Höhepunkte des Brauchtums am Glombigen. Nach der Schlüsselübergabe von OB Alexander Baumann an den Spritzenmuck auf dem Rathausbalkon verteilte sich die Fasnetsschar und feierte bis tief in die Nacht.