Karl-Eberhard Braig ist in der Region Ehingen kein Unbekannter. Er ist Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens Braig im Ortsteil Berkach. In den vergangenen vier Monaten hat er wiederholt Beachtung von Behörden erfahren, die ihm nicht lieb sein kann: Erst an diesem Montag teilte die Polizei m...