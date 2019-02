Medizin Ehinger Chirurg rettet mit seltener Methode Bein eines Syrers

Ehingen / swp

Professor Dr. Michael Kramer behandelt einen Syrer, der als Zivilist im Bürgerkrieg von einer Fliegerbombe verletzt wurde.

Insgesamt fünf Operationen am Bein hat sich Abd Albaset Alrajab aus Syrien in Ehingen unterzogen. Die gesamte Behandlungszeit hat ein Jahr und neun Monate gedauert. Heute steht fest: Der 36-Jährige kann wieder auf eigenen Beinen gehen, wie Daniela Rieker, Sprecherin der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, mitteilt. In der Mitteilung des Ehinger Klinikums kommt auch der Syrer selbst zu Wort. „Inzwischen kann ich auch meinen Hobbys wie Fahrradfahren oder Tischtennisspielen wieder nachgehen; langsamer zwar, aber es geht.“

Abd Albaset Alrajab lebte bis vor wenigen Jahren in seiner Heimatstadt Damaskus in Syrien. Er und seine Familie wähnten den dort tobenden Bürgerkrieg in weiter Ferne, als eines Tages Flugzeuge über der Stadt Bomben abwarfen. Eine davon schlug in seiner Nähe ein. Von der Wucht der Detonation zog er sich an beiden Beinen offene Brüche zu. Seine Tochter verlor bei dem Angriff einen Arm, sein Neffe ein Bein.

In einer Klinik in Damaskus unterzog sich Abd Albaset Alrajab sieben Operationen, wodurch er sein rechtes Bein wieder nutzen konnte, wie er in der Mitteilung schildert. Doch die Wunde im linken Bein entzündete sich, die Ärzte bekamen die Infektion nicht in den Griff. Trotz der Entzündung im Bein flüchtete der Syrer, durchquerte die Länder des Balkans und gelangte nach Deutschland. Die Behörden erkannten sein Asylgesuch an, woraufhin Professor Dr. Michael Kramer, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Alb-Donau-Klinikum in Ehingen, ihn erstmals untersuchte. Laut Sprecherin Rieker wandte der Chirurg bei Abd Albaset Alrajab eine Methode an, die nur wenige Kliniken anwenden aber die die Chance bot, das linke Bein des Syrers zu retten.

Gewebe am Bein wächst nach

Die erste Operation erfolgte im Dezember 2016, wobei das infizierte Knochengewebe, das den Unterschenkel des Beins instabil gemacht hatte, entfernt und mit einem Ringfixateur aufgebaut wurde. Dabei wurden, wie Rieker schildert, die Knochenenden jeden Tag um einen Millimeter auseinandergezogen, zwischen den Knochenenden bildete sich daraufhin neues Gewebe, das zu Knochengewebe aushärtete.

Laut Rieger war Kramer damals „sehr zuversichtlich“, das Bein zu erhalten. Zwar habe es länger gedauert als erwartet. Es habe wegen der Infektion die Gefahr bestanden, dass die Kniefunktion beeinträchtigt werde. Um das zu verhindern, „sägte der Chirurg eine Art Treppe in den Unterschenkelknochen“, teilt Rieker mit.

Zwar wäre laut Chirurg die Amputation des Unterschenkels der weit einfachere Weg gewesen. Doch er habe Abd Albaset Alrajab als sehr starke Persönlichkeit kennengelernt. „Ihm habe ich es zugetraut, die lange Durststrecke durchzustehen. Das schafft nicht jeder.“ Er verweist auf die lange Behandlungszeit und den offenen Ausgang. „Das braucht eine ganz starke Psyche. In der ganzen Zeit habe ich ihn nicht einmal jammern gehört.“ Und nach Abschluss der Behandlung habe der 36-Jährige ihn gefragt, was er jetzt arbeiten könne.

Abd Albaset Alrajab lobt in der Mitteilung seinen Arzt. „Ich hatte zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schmerzen, aber das ist immer besser, als wenn das Bein weg wäre.“ Mittlerweile hat der Syrer die Sicherheit, mit seiner Familie in Deutschland bleiben zu dürfen. Laut Rieker nimmt er an einem Sprachkurs teil.

Das könnte dich auch interessieren: