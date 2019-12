Ein Flachbildfernseher ist, wie in den vergangenen Jahren auch, der Hauptgewinn hinter dem Türchen mit der Nummer 24 im Adventsloskalender für den Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Gespendet wird dieser Preis von der Ehinger Energie. Gewonnen hat ihn der Besitzer des Kalenders mit der Nummer 2569. Soll der Gewinn noch vor der Bescherung ins Haus, so kann dieser am Dienstag, 24. Dezember, zwischen 9 und 12 Uhr in der Geschäftsstelle der SÜDWEST PRESSE gegen Vorlage des Original-Kalenders abgeholt werden. Ansonsten kann der Gewinn nach den Weihnachtsfeiertagen zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.