von Modehaus Hofmann verbergen sich hinter dem Türchen mit der Nummer 14 im Ehinger Adventsloskalender. Gewinner der Gutscheine im Wert von je 25 Euro sind die Besitzer der Kalender mit den Nummern: 0048, 0267, 0402, 0547, 1016, 1052, 2269, 2291, 2439 und 2798. Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es fünf Einkaufsgutscheine von Optik Dicknöther im Wert von jeweils 40 Euro. Die Gewinne bekommen die Besitzer der Kalender mit den Zahlen: 0995, 1175, 1532, 2066 und 2548. Von Freitag bis Montag können die Gewinne in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE am Marktplatz abgeholt werden.