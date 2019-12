Fünf Warengutscheine von Möbel Borst verbergen sich hinter dem Türchen mit der Nummer 13 im Ehinger Adventsloskalender zugunsten des Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Gewinner der Gutscheine im Wert von je 50 Euro sind die Besitzer der Kalender mit den Nummern: 2849, 2554, 1846, 0649 und 0163 (Zahlen ohne Gewähr). Die Gewinne können gegen Vorlage des Original-Kalenders montags bis freitags, jeweils von 9-12 und 13-17 Uhr in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE am Marktplatz in Ehingen abgeholt werden. Alle Gewinnzahlen können auch unter www.swp.de/adventslosehingen abgerufen werden.