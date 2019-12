Heute verbergen sich beim Ehinger Adventskalender hinter dem Türchen Nummer 2 zehn Essensgutscheine im Wert von je 25 Euro von „Köhler’s Krone“ in Dächingen. Gewonnen haben die Nummern 0175, 0193, 0274, 0713, 1019, 1738, 2069, 2193, 2516, 2602.

Die Gewinne können immer montags bis freitags von 9 bis 12 und 13-17 Uhr gegen Vorlage des Originalkalenders in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE abgeholt werden. Der Erlös des Ehinger Adventslos­kalenders geht wie auch in den Vorjahren an den Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Dieser wurde vor zwölf Jahren von Caritas, Rotem Kreuz und SÜDWEST PRESSE gegründet.