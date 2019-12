Am Sonntag ist 1. Dezember, und damit geht es los: Die Gewinnnummern aus dem Ehinger Adventsloskalender zugunsten des Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“ werden bekanntgegeben. Die Zahlen erscheinen bis einschließlich Heiligabend täglich in der SÜDWEST PRESSE.

Die ersten Gewinner

Hinter dem ersten Türchen verbergen sich folgende Gewinne: Je einen 100-Euro-Einkaufsgutschein für die Goldschmiede Bayrl-Mittl gewinnen die Kalender mit den Losnummern 1106 und 2298; ein 50-Euro-Gutschein (ebenfalls bei Bayrl-Mittl) geht an die Kalendernummer 2078.

Die Gewinne können immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr gegen Vorlage des Originalkalenders in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE in Ehingen am Marktplatz 6 abgeholt werden. Alle Gewinnnummern stehen auch zusammengefasst im Wochenblatt. Die Meldungen sind im Internet auf swp.de zu finden, Stichwort Adventsloskalender.

Hilfe für Bedürftige

Der Erlös des Ehinger Adventslos­kalenders geht wie auch in den Vorjahren an den Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Dieser wurde vor nunmehr zwölf Jahren von Caritas, Rotem Kreuz und SÜDWEST PRESSE gegründet, um damit Menschen im Raum Ehingen zu unterstützen, für die es sonst keine Hilfe gibt.

In den vergangenen beiden Jahren waren die 2500 Kalender stets rasch ausverkauft gewesen, weshalb für die achte Auflage die Stückzahl auf 3000 erhöht wurde. Auch diese Auflage ist ausverkauft. Der Hauptpreis ist ein Flachbild-Fernseher, den die Ehinger Energie gespendet hat. Er wird für Heiligabend ausgelost.

Erstmals in Munderkingen

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch in Munderkingen einen Adventsloskalender, mit dem die karitative Arbeit der Sozialstation Munderkingen unterstützt wird. Hierfür haben sich der Munderkinger Handels- und Gewerbeverein, viele Sponsoren, die Stadt und ebenfalls die SÜDWEST PRESSE zusammengetan. Die Auflage von 1000 Stück ist ausverkauft. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Preise im Wert von 4750 Euro. Hauptgewinn in Munderkingen ist ein Apple-iPad. Den Preis haben der HGV und die Stadt Munderkingen gestiftet.