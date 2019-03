Amtsgericht Ehingen: Zechprellerin wegen Betrugs verurteilt

Ehingen / Stefan Bentele

Eine Frau übernachtet im Hotel und windet sich, die Rechnung zu bezahlen. Vor Gericht diskutiert sie mit Richter Wolfgang Lampa.

Sie hat sich die Leistung des Hotels erschlichen“, sagte Richter Wolfgang Lampa am Mittwoch in der Urteilsbegründung im Sitzungssaal des Amtsgerichts Ehingen. Minuten zuvor hatte er eine 62-Jährige, die in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwäbisch Gmünd eine Strafe verbüßt, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à zehn Euro und Begleichung der Rechnung über 118 Euro verurteilt.

Die Frau hatte im Mai vergangenen Jahres zwei Nächte in einem Ehinger Hotel verbracht, die Rechnung über 118 Euro aber nicht beglichen. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, sich „rechtswidrig einen Vermögensvorteil“ verschafft zu haben, weil sie nie vorgehabt habe, zu bezahlen. Das sei Betrug und somit strafbar.

Deshalb erging gegen die Frau, die außerhalb der JVA keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, Anfang dieses Jahres ein Strafbefehl, gegen den sie Einspruch einlegte, die Sache musste am Mittwoch am Amtsgericht Ehingen verhandelt werden.

Dort allerdings beantragte die Frau unmittelbar nach Beginn der Verhandlung und mehrfach im weiteren Verlauf eine Vertagung. Sie bestehe auf einen Rechtsbeistand, sagte die 62-Jährige. Sie habe einen Anwalt kontaktiert, der am Mittwoch jedoch wegen einer Verhandlung in Ulm verhindert sei. „Ich habe auch nichts gemacht, was eine Haft rechtfertigt.“

Richter lehnte Vertagung mehrfach ab

Richter Lampa lehnte eine Vertagung mehrfach ab, sagte, dass sich bei ihm kein Anwalt als Verteidiger gemeldet habe. Ferner sei in diesem Fall kein Pflichtverteidiger vorgesehen, sie selbst hätte sich um einen Verteidiger kümmern müssen. „Man hat sie extra herangekarrt“, sagte Lampa mit Blick auf die Haftstrafe, die die Frau verbüßt. Zwei Justizvollzugsbeamtinnen hatten die Frau, die Handschellen trug, am Morgen nach Ehingen gebracht und vorgeführt. „Ich werde das Verfahren heute zu einem Abschluss bringen“, sagte der Richter. Es gebe eine Zeugin, falls die die Vorwürfe bestätige, sei absehbar, wie die Sache ausgehe.

Die Frau räumte daraufhin ein, für die Übernachtung nicht bezahlt zu haben, und sagte: „Ich bin nicht bereit, mehr als 95 Euro zu bezahlen.“ Das Zimmer sei sehr schlicht gewesen, sie habe auch nur einmal gefrühstückt.

Frau beging zehnfachen Hausfriedensbruch

Die Gastronomin, die die 62-Jährige im Mai bedient hatte, sagte aus, dass die Frau lediglich eine Ausweiskopie vorgelegt habe. Sie habe damals gesagt, ihre Handtasche sei gestohlen worden. Am Tag der Abreise habe die Frau darum gebeten, die Rechnung zuzuschicken. Das sei in dem Hotel aber nur für Firmenkunden üblich, weshalb man auf Barzahlung gedrängt habe und schließlich die Polizei gerufen habe.

Gemäß Register beging die 62-Jährige bereits zehnfachen Hausfriedensbruch in einem Klinikum in Ulm, hatte sich zwei Mal Leistungen erschlichen und war in zwei Fällen wegen Betrugs verurteilt – ebenfalls wegen unbeglichener Hotelübernachtungen. Das Amtsgericht Ulm hatte sie deshalb zu 90 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt, die sie aber offenbar nicht begleichen konnte und deshalb letztlich in Ersatzhaft kam.

Gegen die Verlesung des Registers protestierte die Frau. „Das tut hier nichts zur Sache“, sagte sie mehrfach und unterbrach damit Richter Lampa. „Die Verhandlung ist rechtswidrig.“ Der antwortete: „Ich hab’ Jura studiert, labern Sie mich nicht an.“

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte auf eine Geldstrafe plädiert, weil der Sachverhalt als erwiesen gelte. „Sie hatte zu keinem Zeitpunkt vor, die Rechnung zu bezahlen.“ Das sei Betrug, und sie sei dazu bereits einschlägig vorbestraft und weise eine „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ vor.

