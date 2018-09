OB-Wahl Ehingen: Wahlaufruf zur Oberbürgermeisterwahl

Ehingen / swp

Manuel Hagel, Vorsitzender des Wahlausschusses, bittet die Menschen in Ehingen zur Stimmabgabe.

Manuel Hagel, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, ruft in einer Mitteilung der Stadt die Ehinger Bürger zur Teilnahme an der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 23. September, auf. „Wir Wählerinnen und Wähler bestimmen, wer in den nächsten acht Jahren das Privileg hat, Verantwortung an der Spitze unserer Stadt tragen zu dürfen“, schreibt Hagel.

Zeichen gelebter Demokratie

Wer zur Wahl gehe, nehme Einfluss, welche Entwicklung die Stadt mit allen Teilorten in Zukunft nehmen werde. „Von Ihrer Beteiligung lebt unsere Demokratie ganz direkt.“ Eine gute Wahlbeteiligung sei somit ein starkes Zeichen gelebter Demokratie, unabhängig von der Anzahl der Kandidaten. „Gehen Sie deshalb bitte am Sonntag zur Wahl und beteiligen Sie sich ganz persönlich mit Ihrer Stimmabgabe!“, teilt Hagel weiter mit. Einziger Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters ist, wie berichtet, Alexander Baumann, zugleich amtierender OB in Ehingen.

Hagel informiert im Schreiben ferner, dass die Briefwahl noch bis Freitag, 21. September, 18 Uhr, im Bürgerbüro des Rathauses in Ehingen beantragt werden kann. Werde glaubhaft versichert, dass ein beantragter Wahlschein nicht zugegangen sei, könne bis zum Tag vor der Wahl, 22. September, 12 Uhr, einen neuen Wahlschein erteilt bekommen. Wer plötzlich erkrankt und deshalb nicht in einem Wahllokal wählen könne, bekomme noch am Wahltag selbst, bis spätestens 15 Uhr, Briefwahlunterlagen.

Am Wahltag selbst wird das vorläufige Ergebnis der Wahl von etwa 18.15 Uhr an im Bürgerbüro des Rathauses Ehingen präsentiert. Alle Bürger seien dorthin eingeladen, schreibt Hagel.

