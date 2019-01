Immobilien Ehingen: Vom Brand zerstörtes Haus wird verkauft

Ehingen / Stefan Bentele

„Da stehen nur noch die Außenwände und die Balken im Inneren“, sagt Emel Yalbirdak. Die gebürtige Ehingerin meint damit das Haus in der unteren Hauptstraße, das ihren Eltern gehört und das die Familie derzeit über eine Gruppe in Facebook zum Verkauf anbietet.

Das Wohnhaus steht in direkter Nachbarschaft zu jenem Haus, in dem am Abend des 8. August vergangenen Jahres ein Feuer ausgebrochen war. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte damals nicht verhindert werden, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergriffen.

Laut der 33-Jährigen flossen 40 Tonnen Löschwasser in das Haus ihrer Eltern, das ganze Erdgeschoss sei unter Wasser gestanden. Seit dem Brand ist das Gebäude unbewohnbar. Im Erdgeschoss verlor eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn ihre Wohnung (wir berichteten), im Obergeschoss eine sechsköpfige Familie. Yalbirdaks Eltern wohnten im ersten Obergeschoss, auch sie konnten nicht ins Haus zurück, kamen zunächst bei ihrer Tochter unter, zogen aber später in eine Notunterkunft der Stadt Ehingen, wo sie laut der 33-Jährigen noch heute gemeinsam mit ihrer 32 Jahre alten Tochter – Emels Schwester – untergebracht sind. Die Entkernung des Hauses wurde laut Yalbirdak über die Versicherungssumme finanziert.

Eltern sind auf Wohnungssuche

Yalbirdaks Eltern haben 43 Jahre in dem Haus gelebt. „Es ist ganz schwer für uns“, sagt die 33-Jährige über die Tatsache, dass die Familie das Haus nun verkauft. „Auch sind viele Erinnerungen mit dem Feuer zerstört worden.“ Ihr Vater sei mit seinen 70 Jahren mittlerweile zu alt, um das Haus in Eigenleistung herzurichten. Also habe man den Entschluss gefasst, zu verkaufen. Inzwischen habe die Familie sich an den Gedanken gewöhnt, dass das Haus verkauft wird.

Über den Preis will sie öffentlich nichts sagen. Es gebe eine Reihe von Interessenten. Das zeigt sich auch bei der Lektüre der Reaktionen auf das Angebot, das sie auf besagter Facebook-Gruppe veröffentlichte. „Diese Woche haben wir mit einigen Termine vereinbart.“ Sie hofft, dass es zu einer Vereinbarung mit einem der Interessenten kommt und kommende Woche der Kauf notariell abgeschlossen werden kann.

Die Familie sucht nach einer Wohnung oder einem Haus für die Eltern und die Tochter. „Aber das ist sehr schwer.“