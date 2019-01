Soziales Ehingen: Tagespflege unter einem Dach

Ehingen / Stefan Bentele

Die St. Elisabeth-Stiftung und die Katholische Sozialstation sitzen künftig unter einem Dach und betreiben eine Tagespflege.

Die begonnene Kooperation von Wohnpark St. Franziskus und Katholischer Sozialstation Ehingen liegt mit dem 1. August im vergangenen Jahr schon etwas zurück, doch für die künftig gemeinsame Tagespflege in den Räumlichkeiten des Wohnparks haben noch die Möbel gefehlt, wie Peter Hecht, Geschäftsführer der Sozialstation, im Gespräch sagt.

Aus diesem Grund habe man mit dem Tag der offenen Tür am Sonntag, an dem die Dienste der beiden Einrichtungen unter einem Dach präsentiert werden, bis jetzt gewartet (siehe Infokasten). Neu ist auch der Name für den Wohnpark St. Franziskus, nunmehr „Katholisches Haus der Pflege St. Franziskus“, dort ist nun auch die Geschäftsstelle der Katholischen Sozialstation untergebracht. Deren Sitz war bislang an der Hehlestraße zu finden.

Einrichtungen bleiben eigenständig

Die Kooperation ändert nichts daran, dass die beiden Einrichtungen weiterhin eigenständig agieren, sagt Hecht. „Bisher haben wir nur nicht intensiv zusammengearbeitet.“ Die St. Elisabeth-Stiftung bleibt nach wie vor Pflegeheim und bietet Wohnen mit Service, die Katholische Sozialstation ambulante Pflege. Mit der Kooperation erhoffen sich beide Seiten eine Stärkung des Tagespflege-Angebots in Ehingen. „Die kurzen Wege machen es möglich, dass die Sozialstation ihren Pflegekunden unkompliziert Tagespflegeplätze anbieten kann.“ Finanzielle Einsparungen ergeben sich aus der Kooperation laut Hecht nicht. Und Peter Wittmann, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, teilt in einer gemeinsamen Mitteilung mit, dass die Bündelung katholischer Pflegeangebote eine Anlaufstelle mit Informationen zu ambulanter und stationärer Pflege biete.

Bislang gibt es in dem Haus zehn Plätze für die Betreuung von 8 bis 17 Uhr, von Februar an werden es 15 Plätze sein. Gemäß Pflegeschlüssel erfordert das auch zusätzliche Mitarbeiter, die sich um die Gäste kümmern. Und um die Menschen morgens zuhause abzuholen und abends wieder zurückzubringen, hat die Sozialstation auch einen neuen und größeren Bus angeschafft, denn sie wird den Fahrdienst mit ihren fünf Fahrern übernehmen. Das Ziel, sagt Hecht, sei nach wie vor, dass die Menschen möglichst lange zuhause wohnen.

Idee dank Hospiz

Die Idee für eine Kooperation kam im Zuge der Zusammenarbeit für das geplante Hospiz in Kirchbierlingen auf, sagt Hecht. „Man hat dann überlegt, wie man sich auch in der Pflege besser aufstellen kann.“ Das Hospiz in dem Ehinger Teilort soll 2020 aufgebaut sein und wird ebenfalls von der Gesamtkirchengemeinde Ehingen, zu der die Katholische Sozialstation gehört, und der St. Elisabeth-Stiftung betrieben werden.

Das Gebäude an der Spitalstraße bietet der Gesamtkirchengemeinde auch anderweitig Möglichkeiten, wie Pfarrer Harald Gehrig in der Mitteilung darlegt. Das Haus mit Café, offenem Foyer und der Kapelle St. Franziskus soll ein Treffpunkt werden, „auch für Menschen, die nicht Pflegegäste oder deren Angehörige sind“. Hecht spricht gar davon, es zu einer „Zentrale“ für die Kirchengemeinde zu entwickeln. „Das Haus hat sehr viel Charme.“

Und auch die Arbeit der kirchlichen Ehrenamtlichen soll ausgebaut werden, sagt Hecht. Bislang habe es etwa keinen Besuchsdienst gegeben. Nun stehen fünf Ehrenamtliche bereit, mehr sollen folgen. Das Ehrenamt sei hochattraktiv, „aber man muss ihm einen Rahmen und eine Form geben“, gerade mit Blick auf Absicherung der Helfer, was etwa Haftpflichtversicherung angeht. Das alles koordiniert Lucia Zimprich, die die neu geschaffene Stelle des Ehrenamtskoordinators übernommen hat.

