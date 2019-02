Natur Ehingen: So sieht das Jahr der Landwirtschaft aus

Ehingen/Alb-Donau-Kreis / Stefan Bentele

Der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen hat dieses Jahr zum Jahr der Landwirtschaft erklärt, jeden Monat will der Verband mit seinen Mitgliedern Aktionen in Ehingen und an weiteren Orten im Alb-Donau-Kreis und in Ulm starten und die die Arbeit der Landwirte in den Mittelpunkt stellen. „Die Leute in der Stadt sind zu weit weg von der Landwirtschaft“, sagt Ernst Buck, Vorsitzender der Kreisbauern.

Ob die Bauern mit ihrem „Gülletag“ am Samstag in Blienshofen auf dem Hof der Familie Knab, Beginn ist um 14 Uhr, die Menschen näher an das Thema bringen, wird sich zeigen. Die Landwirte planen jedenfalls noch weitere Projekte. So wollen sie im Frühjahr auf dem Kräutermarkt in Ehingen Präsenz zeigen, Blühmischungen verkaufen und organischen Dünger – kostenlos – verteilen. „Ein Produkt, dass in der Region hergestellt wird“, wie Buck sagt. Die Bauern lassen dazu Gülle zu Pellets verarbeiten. „Das sieht dann aus wie Lakritz.“ Laut Buck soll noch vor dem Sommer die Landwirtschaft „in der Ehinger Ecke erradelt“ werden. Der Start soll auf einem Hof mit Direktvermarktung sein, in einer bis zwei Stunden Fahrradfahrt und sind mehrere Höfe als Zwischenstation eingeplant, um mit Bauern ins Gespräch zu kommen

Blumen für Schulen

Kreisweit soll in diesem Jahr das Projekt „Blühpatenschaften“ starten. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Laut Buck kann dabei jeder eine Fläche von einem teilnehmenden Landwirt vorübergehend pachten, der dort dann eine Blühmischung ausbringt und die Pflanzen stehen lässt, bis sie verblüht sind, die Fläche bleibt also solange unbewirtschaftet. Was das im Einzelfall kostet, steht noch nicht fest und hängt von der Größe der Parzellen ab. Laut Buck könne das von wenigen Quadratmetern bis zu größeren Parzellen gehen. „Damit soll den Landwirten etwas Geld in die Kasse gespült werden“, sagt Buck. Einen Teil des Erlöses aber werde man an Schulen im Kreis weiterreichen, die das Geld dann für Ausflüge verwenden sollen – mit dem Thema Landwirtschaft.

Im Stadthaus in Ulm will man im April oder Mai eine Abendveranstaltung abhalten, in der mehrere Landwirte sich Fragen von Besuchern stellen und miteinander diskutieren. Buck kennt dieses Format aus Stuttgart. „Das kann ausarten.“ Es brauche deshalb einen guten Moderator, „dann wird das ein voller Erfolg“, sagt Buck.