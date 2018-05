Natur Ehingen: Rotarier bauen Bienenhotels

Ehingen / swp

20 Rotarier und deren Familien haben Anfang April auf dem Gelände der Firma Tries in Ehingen Waldbienenhotels zusammengebaut, die am Samstag, 5. Mai, auf dem Ehinger Marktplatz zum Stückpreis von 80 Euro verkauft werden. Das Unternehmen Tries hatte, wie der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau mitteilt, dazu Bauteile vorbereitet, darunter Hartholzbalkenstücke und Pfähle, in denen Bohrkanäle gesetzt waren, die den Insekten als Legeröhren dienen können.

Hintergrund der Aktion ist ein Aufruf von Rotary International, wonach Rotarier in aller Welt als demonstratives Zeichen ihres Engagements für die Umwelt einen Baum pflanzen sollen. Die hiesige Gruppe erdachte sich dazu nun ein Projekt zu Insektenförderung.

Anlass dafür ist nach Ansicht der Rotarier die Beobachtung, dass besonders in der Agrarlandschaft, aber auch im eigenen Garten, eine deutliche Abnahme der Vielfalt in der Blumen-, Insekten- und Vogelwelt auffalle. Das ist aus Sicht der Rotarier nicht nur aus ästhetischen Gründen „schade“, vielmehr resultiere daraus eine Gefährdung auch „für uns Menschen“.

Bewusstsein schärfen

Die 20 Rotarier haben in mehreren Arbeitsschritten an zehn Arbeitsplätzen fünfzig Bienenhotels fertiggestellt. Von den Werkstücken sollen Insekten und insbesondere Waldbienen in der Region profitieren und über das Aufstellen zugleich das Bewusstsein für das eigene Verhalten und das Gestalten des eigenen Gartens geschärft werden.

Der Erlös aus dem Verkauf soll vollends in zwei Baumpflanzinitiativen auf dem afrikanischen Kontinent fließen: In Ostkenia wird ein Forstprojekt unterstützt, ferner soll ein Projekt der Münsterschwarzacher Benediktiner in Tansania gefördert werden. Dort wird mit dem Anbau von Edelholzbäumen sowohl die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung verbessert als auch der bedrohlichen Bodenerosion begegnet.