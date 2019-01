Moment mal Ehingen: Narren zeigen, woher der Wind weht

Ehingen / Stefan Bentele

Banken können bekanntlich Staaten ins Wanken bringen. In Ehingen geht’s auch eine Nummer größer: Hier hätte ein fehlendes Bank-Gebäude das närrische Wimpeldach auf dem Marktplatz ins Wanken gebracht. Denn mit dem Abbruch des früheren Sitzes der Donau-Iller Bank fehlen fürs Wimpeldach am Narrenbaum mehrere Aufhängungspunkte, wie Wolfgang Hänle, Freier Narrenrat der Narrenzunft Spritzenmuck Ehingen, gestern auf Nachfrage sagte. „Die Statik kommt damit ins Ungleichgewicht.“ Im Bau wie in Bankgeschäften geht es eben um die nackten Zahlen, weshalb der Narrenrat sich dieses Jahr nach reiflicher Überlegung entschied, sich schon vor der Fastenzeit in Verzicht zu üben.

Doch wo sich neue Herausforderungen stellen, da werden auch neue Ideen geboren. Damit der Narrenbaum ohne Wimpeldach nicht so verlassen wirkt, haben die Verantwortlichen kurzerhand die Narrenfiguren fotografiert, per Laser aus Edelstahl ausschneiden lassen und damit den Baum geschmückt, ergänzt um die Silhouette von Peter Oelmajer, Zunftmeister der Wilden Weiber. Ihn gibt’s sogar in Farbe.

Laut Hänle habe man damit testen wollen, wie es wirke, wenn die Figuren bedruckt sind. Schließlich wollen die Narren die Figuren auch in künftigen Jahren wiederverwenden, selbst wenn dann an den Volksbank-Höfen Aufhängungen angebracht sein sollen und somit die Narren das Wimpeldach wieder aufbauen können.

Bis es aber soweit ist, zeugen die sieben Narren und Peter Oelmajer davon, dass die Fasnet ihrer Hochzeit entgegengeht – und natürlich, woher in Ehingen in den kommenden Wochen der Wind weht.