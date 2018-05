Glaube Ehingen: Ministranten proben Fronleichnam

Ehingen / sab

Pfarrer Harald Gehrig hat gestern Vormittag mit 50 Ministranten auf dem Ehinger Marktplatz die Fronleichnam-Prozession am kommenden Donnerstag einstudiert. Gehrig und die Ministranten waren zwar ohne Gewänder unterwegs, allerdings hatten die Fahnenträger ihre Fahnen dabei und auch der Weihrauchkessel war zu sehen. Gehrig sprach in etwa zehn Minuten den gesamten Ablauf durch, wann und wie lange gemeinsam gekniet wird und wie am Ende der Auszug vonstatten geht. Der Gottesdienst selbst findet wegen der SWR-Fernsehübertragung in der Stadtpfarrkirche statt, lediglich der Segen wird auf dem Marktplatz gespendet. Beginn ist um 10 Uhr in St. Blasius.