Maischerze Ehingen: Kunst oder Maischerz?

Rainer Walter hat dieses Foto an der Brücke über die Donau bei Ehingen-Dettingen geschossen. Die Wölbung des neuen Bauwerks ist so stark, dass Autofahrer nicht sehen können, ob Gegenverkehr kommt. Und wenn dieser kommt, muss einer den Rückwärtsgang einlegen. © Foto: Rainer Walter

Zwei Kirchener Grashüpferinnen möchten im Rathaus gerne eine Nähstube eröffnen, doch die Musikkapelle probt in den Räumen. So muss die Näherei eben vor der Tür stattfinden. © Foto: Christina Kirsch

Die neue Einfassung des Kinderspielplatzes an der Kolpingstraße mit einem respektablen Zaun lässt manchen Zeitgenossen an einen Zoo denken. Deshalb die Anspielung mit laminierten Fotos von Affen und Zebra – und dieser Aufforderung. © Foto: Andreas Hacker

„I koscht nix“ steht auf dem Schild des zweiten weißen Kleids im Theodulbrunnen am Marktplatz in Ehingen. Im Vorjahr hatte die Stadt die Skulptur von Anja Luithle, die im Groggensee zu sehen war, gekauft. © Foto: Stefan Bentele

Ehingen, Allmendingen, Munderkingen / kir, bu, wk, ah, sab

Mit Feinsinn sind in Ehingen in der Nacht zum 1. Mai lokale Themen aufgespießt worden. Der stabile Zaun, der jetzt den Spielplatz zwischen Kolping- und Winckelhofer Straße umgibt, erinnere an einen Zoo, meint ein Spötter; das Schild „Bitte nicht füttern“ bringt es zum Ausdruck. „I koscht nix“ am zweiten weißen Kleid im Theodulbrunnen am Marktplatz ist der Hinweis darauf, dass die Stadt im Vorjahr nach der Ausstellung von Anja Luithle deren Skulptur „Ein Vielleicht auf der Welle“, die sich jetzt wieder im Groggensee dreht, für mehrere tausend Euro gekauft hat.

Rasch und effizient verkleidet worden ist das Männlein vor Uhren Moll an der Gymnasiumstraße: Normalerweise schaut die einst von Stefan Freudenreich geschaffene Figur auf die Armbanduhr, jetzt sieht sie mit Mütze und Überwurf aus wie eine Mischung aus Säulenheiliger und Patient.

In Kirchen lehnten die Maiensteckerinnen halbe Zuschauer an das Geländer des Dorfplatzes. Von weitem sah es so aus, also ob sich ein paar Männer vornüberbeugen und die Hosen voll haben. Die Bepflanzung mit Blumen könnte eine Vorwegnahme der bepflanzten Schubkarren sein, die am Kreismusikfest das Dorf verschönern sollen. Und vor der Rathaustür sitzt eine Strickerin und verkündet die Eröffnung einer Strickstube „Zur flinken Nadel“. Zwei der Kirchener Grashüpferinnen würden im Rathaus gerne eine Nähstube für die Fasnetsnäherei einrichten, aber der Raum wird schon von der Musikkapelle zum Proben benötigt. So muss die Näherei eben vor der Tür stattfinden.

In Dettingen haben unbekannte Freunde des Mai die nicht mehr ganz neue Brücke als „größte Brücke der Welt“ bezeichnet, auf der kein Ende zu sehen sei. Darüber „freuen“ sich Autofahrer, die wegen der Wölbung des Bauwerks beim Auffahren nicht erkennen können, ob Gegenverkehr kommt – und dann den Rückwärtsgang einlegen müssen.

Ruhe am Rathausplatz

In Allmendingen haben die „Maikäfer“, ein Volk fleißiger Insekten, in der Ortsmitte zugeschlagen, für den neuen Bürgermeister Florian Teichmann Planungsarbeiten übernommen und auf dem Rathausplatz eine Oase der Ruhe und Erholung geschaffen. Das Aufstellen eines Maien verursachte in der Nacht zu Dienstag in der Ortsmitte einen Stromausfall. Einige junge Männer wollten einer jungen Frau vor deren Elternhaus in der Hauptstraße einen Maien als Liebesgruß aufstellen. Also rückten sie in den Morgenstunden mit zwei Traktoren und Tieflader an. Sie gruben ein Loch und beschädigten ein Stromkabel. Die Gruppe stand zu ihrem Missgeschick und verständigte über die Feuerwehr den Störungsdienst, der das Malheur wieder in Ordnung brachte. Den Maien nahmen die jungen Männer unverrichteter Dinge wieder mit.

Der Fasnetsliederkranz in Munderkingen errichtete an der Ecke Erzberger- und Gartenstraße ein Pfahlbaumuseum mit Funden aus dem Bau des Friedhofparkplatzes – samt ausgestellten Tieren, die hier einst lebten. Per Öko-Bus konnten Touristen durch das Museum fahren. Eine Sandinsel für Kinder und eine Torwand gab es im Neubaugebiet Rottenacker. „Für das, was Menschen in ihrer Freizeit machen“, wie eine Anwohnerin sagte.