Polizei Ehingen: Jugendliche attackieren Bewohner

Ehingen / swp

Mehrere Jugendliche sind am Dienstag in ein Haus in der Innenstadt eingedrungen und haben dort drei Bewohner aus Syrien und Griechenland attackiert. Wie die Polizei gestern mitteilte, wählten die Angegriffenen da­raufhin den Notruf, schilderten, dass mehrere Jugendliche ihre Unterkunft betreten hätten, dort randalieren, Teile des Inventars beschädigen und die Bewohner angriffen.

Als Streifenwagen der Polizei am Tatort eintrafen, waren die Angreifer bereits fort. Die Polizisten suchten daraufhin im Stadtgebiet nach den Verdächtigen, deren Namen die angegriffenen Bewohner kannten und den Polizisten mitteilen konnten. Drei Jugendliche – darunter ein Afghane, ein Deutscher und ein Russe, 15, 16 und 17 Jahre alt – ließen sich im Klinikum ihre blutenden Wunden versorgen. Sie wollten von einer etwaigen Auseinandersetzung mit den drei Männern aus Syrien und Griechenland in dem Haus allerdings nach Angaben der Polizei nichts wissen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist.