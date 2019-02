Tradition Ehingen: Funken bei Ortsverwaltungen melden

Ehingen / swp

Flurstück und Verantwortlichen melden, keinen Abfall verbrennen, Ausschankgenehmigung, sofern nötig, beantragen: Die Stadt weist in einer Mitteilung darauf hin, dass für die Funkenfeuer am zweiten Märzwochenende einige organisatorische Angelegenheiten rechtzeitig erledigt sein sollten. Wer einen Funken abbrennen möchte, muss den Ort der Orts- oder Stadtverwaltung benennen und zugleich auch denjenigen, der verantwortlich zeichnet. So wissen Feuerwehr und Polizei Bescheid und können legale von illegalen Funken unterscheiden. Es darf ferner kein Material außer Reisig und unbehandeltes Holz verbrannt werden. Andernfalls stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die eine Geldbuße nach sich zieht. Werden Getränke und Speisen verkauft, bedarf es einer Ausschankgenehmigung.