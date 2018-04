Veranstaltung Ehingen: Frisch gezapftes in der ganzen Stadt

Eine ganze Woche im Zeichen des Biers

In der darauffolgenden Woche geht´s dann bierige in Berg weiter: Tag des Buches - Buchlesung im Sudhaus der Berg Brauerei mit Zwickelbier 23.04., 20 Uhr, Einlass 19.30Uhr Manfred Bomm liest aus seinem Roman „Nebelbrücke“. Abendkasse Eintritt 8 Euro Quiznacht in der BrauereiWirtschaft 23.04., 17 Uhr und 19 Uhr Ein Quiz der besonderen Art mit Alwin Hagel von der saubachkome.de. Testen Sie Ihr Wissen rund um´s Bier und gewinnen Sie bierige Preise. 1. Preis: 20 l Holzfass Ulrichsbier Eintritt frei, Reservierung unter 07391 77 17-33 Freibier im Sammlerstück 25.04., ab 17 Uhr Bringen Sie Ihr altes Berg Bier-Glas oder Ihren alten Berg Bier-Krug mit in die BrauereiWirtschaft nach Berg. Wir füllen Ihnen diesen mit einem Freibier wieder auf. Eintritt frei, Reservierung unter 07391 77 17-33 Führungen durch`s BrauereiGewölbe 26.04, 17 Uhr und 19 Uhr Der Oberbrauer der Wtw. Zimmermann kennt alles aus dem Leben der Familie Zimmermann und der Brauerei. Er erzählt vom Haustrunk und Schalandererlebnissen aus den Jahren 1899 bis 1928. Eintritt frei, Voranmeldung unter 07391 77 17-33 Wandern Sie zu unserem Bier 28.04, 11 Uhr Nach einem gemeinsamen Fassanstich auf dem Ehinger Markt wandern Sie mit unserer Biersommelière auf dem Bierwanderweg nach Berg. Dann geht`s zur Brauereibesichtigung und zu einem Freibier. 14Euro p.Pers. Kartenvorverkauf in der BrauereiWirtschaft.