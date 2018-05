Gewitter Feuerwehr saugt Wasser aus Häusern

Ehingen/Öpfingen / Stefan Bentele

Das heftige Gewitter am Mittwochabend bei Ehingen hat Starkregen mit sich gebracht. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Weil die Regenabflüsse an drei Häusern im Ehinger Stadtgebiet die Wassermassen, die während des Gewitters am Mittwochabend niedergingen, nicht bewältigen konnten, ist Wasser durch die Decke in die Häuser eingedrungen.

Betroffen war ein Haus am Marktplatz, eines im Wohngebiet Wenzelstein und eines am Mühlweg. Nach Angaben von Oliver Burget, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen, mussten am Abend zehn Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen ausrücken, nachdem der Alarm gegen 21.06 Uhr und damit etwa 20 Minuten nach Beginn des Unwetters eingegangen war, und mit Wassersaugern das eingedrungene Wasser abpumpen.

Wie Burget weiter mitteilt, waren die Einsatzkräfte bis etwa 23.30 Uhr mit den Absaugarbeiten beschäftigt. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, es blieb bei Sachschäden.