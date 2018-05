Engagement Ehingen: Ein Feuerwehrkommandant als Macher

Ehingen / Stefan Bentele

Feuerwehrkommandant Oliver Burget ist ein Macher, seine Arbeit beeinflusst den Alltag der Ehinger.

Oliver Burget spielt täglich gegen und mit dem Feuer. Dass Flammen für den Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen Freund wie Feind gleichermaßen sind, zeigt sich schon beim Blick in sein Büro im Stützpunkt an der Alamannenstraße: Große Fotos zeigen Erlebnisse, die er während seiner Ausbildung zum gehobenen Feuerwehrdienst durchlaufen hat, darunter eine Lösch-Übung am Flughafen Stuttgart und ein Unfall auf der Autobahn 8, als Fahrzeuge in Flamen standen.

Das Thema Feuerwehr begleitet den heute 40-Jährigen schon seit seiner Jugend, seit 1991, als der gebürtige Ehinger mit 14 Jahren in die damals neu gegründete Jugendfeuerwehr eintrat – und später in der Abteilung nach und nach aufstieg. „Seitdem ist diese Flamme immer aufrecht erhalten worden.“

Zweieinhalb Jahre hat die Ausbildung zum gehobenen Dienst gedauert. Eine schöne, doch anstrengende Zeit für Burget – letzteres gilt auch für seine Kollegen in Ehingen, die währenddessen seine Arbeit übernehmen mussten. „Die Stellvertreter waren in dieser Zeit sehr stark gefordert.“

Dass die Ausbildung notwendig geworden war, bevor er 2014 zum hauptamtlichen Stadtbrandmeister berufen wurde, ist dem stetig gestiegenen Arbeitsaufwand geschuldet. Als solcher berät Burget als Vertreter und Angestellter der Stadt mit der Unteren Baurechtsbehörde in Belangen des Brandschutzes. Das betrifft weniger den privaten Bauherren, der sein Einfamilienhaus plant, obwohl Burget, wie er sagt, häufig von Hausbauern angesprochen wird und auch Rat erteilt. „Das ist was Schönes und zeigt, dass die Feuerwehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.“ Letztlich sind es größere Projekte, meist von Investoren geplant, die sich mit vorbeugendem Brandschutz auseinandersetzen müssen – und auf Burgets Schreibtisch landen.

Der Arbeitstag besteht aus Baupläne studieren, Vorschriften überblicken, Vor-Ort-Termine mit Planern und Baurechtsbehörde wahrnehmen und im Auge behalten, ob ein Vorhaben etwa Platz für die Drehleiter bietet, genug Löschwasser bereitgestellt ist und ob die Feuerwehr überhaupt an das Gebäude herankommt.

Dazu kommen Großveranstaltungen, Feste und Baustellen in der Stadt, wozu die Sicherheitsbelange geklärt werden müssen. Der Abriss der Volksbank am Marktplatz etwa. „Da müssen wir klären, wie wir als Feuerwehr herankommen.“ Außerdem muss er sich mit dem aktuellen Bedarfsplan auseinandersetzen, um die Feuerwehr mit Gebäuden und Ausrüstung für die Zukunft aufzustellen. „Mir ist wichtig, dass man das gemeinsam macht.“

Dann leitet der Kommandant noch die Feuerwehr, stimmt sich mit den Abteilungen ab, besucht selbstverständlich deren Hauptversammlungen an den Wochenenden, weil die Kollegen ehrenamtlich arbeiten und eben nur dann Zeit haben.

Für den mittlerweile dreifachen Familienvater – vor etwa fünf Wochen sind seine Frau Kristina und er erneut Eltern geworden – nicht immer einfach. „Das funktioniert nur, wenn die Familie mitmacht.“ Seine Frau sehe das auch so: Sie stammt aus Backnang, hatte dort ebenfalls bei der Jugendfeuerwehr angefangen. In Italien, bei einem Feuerwehrausflug, lernten sich beide kennen, 2001 zog sie nach Ehingen, wo sie bis 2009 im aktiven Dienst war.

Zu Einsätzen fährt Burget wann immer möglich mit. Den direkten Angriff aufs Feuer, das reizt ihn noch immer. „Doch vorne am Schlauch, die Zeit ist leider vorbei. Dafür bin ich zu weit von der Basis entfernt.“ Jetzt koordiniert er vom Kommandowagen aus den Einsatz, überblickt die Trupps, muss sich für eine Strategie entscheiden – wie ein Schachspieler, der wieder und wieder gegen den gleichen Gegner antritt, seine Kameraden als Läufer und Springer einsetzt, damit die Mannschaft gewinnt.

Dabei ist es einerlei, ob er als Ehinger Kommandant oder – ebenfalls seit 2014 – als Stellvertreter des Kreisbrandmeisters Ralf Ziegler antritt. Mit ihm und mit den beiden weiteren Stellvertretern Hans Danyi (Blaustein) und Stefan Pistel (Dietenheim), teilt sich Burget den Dienstplan auf. Kommt es im Alb-Donau-Kreis zum Großeinsatz, etwa einem Dachstuhlbrand, fährt einer raus, um dem Kommandanten vor Ort beratend zur Seite zu stehen. Dabei brauche es vor allem viel Erfahrung. Bevormundet fühlten sich die Kollegen nicht. „Man muss einfach normal miteinander schwätzen.“