Soziales Ehingen: Der Wenzelstein verjüngt sich

Ehingen / Christina Kirsch

Wie geht es den Menschen im Wohngebiet Wenzelstein? Welche Bedürfnisse haben sie? Was funktioniert und wo besteht Verbesserungsbedarf? Im Rahmen des Projekts „Reden wir miteinander am Wenzelstein“ hatten die Wenzelstein-Bewohner in den vergangenen zwei Monaten Fragebogen ausgefüllt, die die Lokale Agenda erstellt hatte. Die Antworten bilden eine Grundlage für Wohngebietsanalyse und Handlungsschritte. Denn „der Wenzelstein liegt uns am Herzen“, sagte Bürgermeister Sebastian Wolf.

Gut 100 Fragebögen sind abgegeben worden. „Wir brauchen etwa 600 Fragebögen für ein repräsentatives Ergebnis“, sagte Wolfgang Mesner von der Firma „Professional Leadership“, der das Projekt begleitet. Im evangelischen Gemeindehaus wurden die Zwischenergebnisse vorgestellt. Die Jugendlichen, die die Fragebogenaktion begleiten, waren dort, auch Vertreter der Stadt, Bewohner und Interessierte.

Gleich viele Frauen und Männern wurden gefragt, wie lange sie schon am Wenzelstein wohnen. Ein Drittel gab zwischen elf und 20 Jahren an, zehn von 100 wohnen mehr als 40 Jahre dort. Überraschend: 87 Bewohner von 97 Befragten sind zufrieden, 33 von 67 Befragten geben die Wohnqualität mit der Bestnote „sehr gut“ an. Ein Viertel der Befragten will wegziehen und gibt als Grund „eigenes Haus bauen“ oder „Wohnung zu klein“ an. Auch die Lebensqualität wird von mehr als der Hälfte der Befragten als sehr gut angegeben. Mit „Nein“ antworteten 68 von 91 Personen darauf, ob sie wegziehen wollen. Diese Zahlen überraschten nicht nur die Auswerter: Außenstehende, etwa aus der Innenstadt, vermitteln eher den Eindruck, sie hielten den Wenzelstein für abgehängt oder „sozial schwierig“.

In Gesprächen zeigte sich, dass sich der Wenzelstein im Umbruch befindet, ein Generationenwechsel stattfindet. In die Wohnungen und Häuser ziehen junge Familien mit Kindern, wie sich an der Adlerstraße zeigt: 47 von 91 Menschen haben Wünsche an den Wenzelstein. „Mehr Parkplätze“ und „mehr Angebote für junge Familien“ werden gewünscht. Mit Zahl und Ausstattung der Spielplätze sind die Leute zufrieden, doch werden diese als Hundeklo benutzt, wird kritisiert. Großes Lob bekam Michael Bumiller für die Nahversorgung, doch ein Café wird vermisst. Für Allensteiner und Altsteußlinger Straße wird ein Tempolimit gewünscht, das auch Busfahrer befolgen.

Die Aktion läuft noch bis zum Sommer. Interessierte können sich an Arbeitsgruppen beteiligen, die bald gebildet werden. Kontakt über Ursula von Helldorff, Telefon (07391) 503 4611 oder u.helldorff@ehingen.de.