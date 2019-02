Fasnet Ehingen: Dämonen ziehen mit ihrer Grotte um

Ehingen / Stefan Bentele

Die Dämonen ziehen um. Und sie nehmen die Grotte gleich mit. In der Hochzeit der diesjährigen Fasnet in Ehingen wird sich die Gruppe der Narrenzunft Spritzenmuck am Viehmarkt nahe der Schmiech niederlassen, wie Peter Kienle, der erste Vorsitzende der Zunft, sagt.

Die Gruppe hatte bislang ihre Grotte neben dem Ochsen am Bucks Höfle aufgebaut. Laut Kienle war die lange und vor allem laute Feierei vor einem Hotelier schwer vermittelbar. „Das muss man dann halt auch verstehen“, sagte Kienle, dass manche Hotelgäste, die in Ehingen zu Besuch sind, auch schlafen wollen. Mit dem Platz am Viehmarkt habe man jetzt aber eine „gute Lösung“ gefunden. Zumal die Gruppe die dort stehende Stadtmauer „aktiv mit einbeziehen“ möchte, ebenso das Tor. Das soll als Zugang fungieren, denn die Grotte soll vom Museum aus betrachtet auf der Rückseite der Mauer aufgebaut werden, in Ausmaß und Größe so wie bislang auch, zumindest ist dem Zunftmeister nichts anderes bekannt.

Feierei entzerren

Mit dem Umzug will die Zunft die Feierei in der Innenstadt auch etwas entzerren. Auf dem Marktplatz ging es bisweilen eng zu, das Stammpublikum der Dämonengrotte, das sich laut Kienle vor allem aus jüngeren Menschen speise, solle am neuen Standort ebenso gut feiern können. „Uns ist wichtig, dass wir dieser Gruppe einen Ort anbieten können.“ An das jüngere Fasnetspublikum richtet sich auch das Partyzelt von Tom Breymaier, der angefragt hatte, ob er den Viehmarkt nicht auch bespielen könnte. Außerdem wollen zwei Frauen das einstige Schoko-Eck nutzen und dort Bewirtung anbieten. „Wir freuen uns über jedes neue Angebot“, sagt Kienle.

Eine weitere Nachricht hat Kienle auch noch auf überregionale Fasnetsveranstaltungen parat: 2022 findet in Ehingen wieder das Landschaftstreffen Donau statt. „Damit können wir in Ehingen ein großes Narrentreffen planen.“ Weil das Treffen in der Regel 14 Tage vor der Ehinger Fasnet stattfindet, „wird uns das beschäftigen“ und natürlich mehr Gelegenheit zum Feiern bieten.

Und damit die Teilnehmer am Kinderumzug mehr Platz haben und sich die Gruppe nach dem Umzug leichter verteilt, hat die Zunft die Laufrichtung in diesem Jahr kurzerhand umgedreht. Start ist nun zwischen Amtsgericht und Sparkasse, Ende am Theodulbrunnen auf dem Marktplatz.