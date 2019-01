Veranstaltung Ehingen: Chancen und Grenzen der Pressearbeit

Ehingen / swp

Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der SÜDWEST PRESSE, gibt am Dienstag, 22. Januar, Einblick in ihre tägliche Arbeit. Die Journalistin wird ferner darüber sprechen, wie die Pressefreiheit in Deutschland ausgestaltet ist. Denn Pressefreiheit ist hierzulande ein hohes Gut und als solches im Grundgesetz verankert: „Die Presse ist frei. Sie dient der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, wie es auch im Paragraph 1 des Landespressegesetzes heißt. Alle Teilnehmer der Veranstaltung sind eingeladen, über Chancen und Grenzen der Pressearbeit zu diskutieren. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei.

Die Veranstaltung ist Teil der Seminarreihe „Heimat ist hier“ und richtet sich an Migrantinnen, die in Baden-Württemberg leben. Sie soll ermuntern, den eigenen Wohnort besser kennenzulernen, sich zu engagieren und den eigenen Wirkungskreis zu erweitern. Veranstalter ist die Lokale Agenda Ehingen in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Ehingen, dem Ehinger Freundeskreis für Migranten und der Volkshochschule Ehingen. Das Projekt wird ferner unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.