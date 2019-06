Die Geschäfte bieten zur Langen Einkaufsnacht Aktionen, die Kunden lassen anfangs auf sich warten.

War das Wetter zu schön oder genossen viele die warmen Sonnenstrahlen lieber im heimischen Garten? Der Ehinger Sommernachtstraum lief am Freitagabend zunächst zögerlich an. Julia Braig aus Dintenhofen und ihr Freund Joachim Egger waren schon früh unterwegs. „Wenn das Wetter schon mal so schön ist, muss man das für einen Einkaufsbummel nutzen“, sagte der junge Mann aus Reute bei Biberach.

Das Programm für den Abend hatte das Paar bereits geplant. „Erst eine Grillwurst essen, dann Erdbeerbowle trinken und Freunde treffen. Dann für unseren Urlaub noch ein paar Outfits kaufen“, sagte Julia Braig. Susanne Schänzle und Verena Egle aus Mundeldingen waren überrascht, dass die Flaniermeile am frühen Abend noch Lücken hatte. „Wir wollen den Sommernachtstraum in aller Vielfalt genießen und erleben, nicht erst, wenn es dunkel ist“, sagte Susanne Schänzle. Der Ansicht waren auch Melanie Traub aus Dettingen und Christine Schenzle aus Ehingen. „Wir sind immer beim Einkaufsabend dabei, um die Ehinger Geschäfte zu unterstützen, die sich immer sehr viel Mühe machen“, sagte Melanie Traub. Ihren ersten Ehinger Sommernachtstraum erlebten Jens Kretzschmar und Lujain Hatahet. Das junge Paar aus Berlin macht auf der Schwäbischen Alb Urlaub und will am Montag auf dem Ehinger Standesamt heiraten. „Hier ist an jeder Ecke eine schöne Aktion geboten. Und alles ist so familiär“, sagte die gebürtige Syrerin.

Letztlich füllte sich mit jeder Stunde die Einkaufsmeile mehr. Die Händler des Ehinger GHF (Gewerbe, Handel, Freie Berufe) hatten Stehtische mit Hussen überzogen und Windlichter aufgestellt. In den Geschäften lockten Angebote, jeder Kunde wurde für einen Einkauf mit einem Gutschein für Erdbeerbowle belohnt, der am Stand von „Buck's-Höfle“-Beck eingelöst werden konnte. Erstmals vor Ort war ein Foodtruck mit veganen und vegetarischen Speisen. Belagert war das „Ulimobil“ der Berg Brauerei.

Bartschnitt im Freien

Als Renner entpuppte sich wieder die Titelseiten-Aktion der SÜDWEST PRESSE. In der Geschäftsstelle konnte Besucher sich ablichten, das Foto in eine Titelseite einbauen und drucken lassen. Für Fußballcracks kam das Toreschießen vor der Geschäftsstelle gerade recht. Nebenan wartete der Barber-Shop mit einer Freiluftparty auf. Ein DJ legte Musik auf, die Einkaufsbummler konnten es sich an Stehtischen mit Cocktails gemütlich machen, Zugpferd war das Bartschneiden im Freien. Inhaber Gazmend Avdijaj hatte auch an die kleinen Besucher gedacht – die konnten sich in der großen Hüpfburg austoben.