Handel Ehingen: Arabische Lebensmittelgeschäft öffnet

Ehingen / sab

Fladenbrot, eingelegter Käse, alkoholfreies Bier, Melonen und Gummibärchen: Auf gut 100 Quadratmeter bietet Mohamed Kamel Ali seit Mittwoch Lebensmittel aus Syrien, Afghanistan und dem gesamten arabischen Raum in seinem neuen Geschäft „Shamuna“ an der Hauptstraße, neben der Musikkneipe Caddy, in Ehingen an. Komplett eingerichtet sei der neue Laden noch nicht, sagt der Inhaber. So entsteht in dem Geschäft derzeit noch eine Metzgerei-Theke, der Verkauf von Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, die er von einem Großhändler aus Stuttgart bezieht, läuft aber bereits.

Der 43-Jährige stammt aus Syrien und ist vor drei Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. In seinem Heimatland hatte Kamel Ali bereits mit seinem Onkel ein Lebensmittelgeschäft geführt. Der Inhaber will auch eine Eröffnungsfeier für das neue Geschäft an der Hauptstraße veranstalten. Dieses soll in etwa drei Wochen veranstaltet werden, sobald der Fastenmonat Ramadan vorüber ist.