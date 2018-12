Stadt Ehingen: Alexander Baumann als OB verpflichtet

Künftig mit Gelbem Trikot: Landrat Heiner Scheffold überreicht Alexander Baumann ein Trikot mit der Aufschrift „Tour d’Ehingen“ – in Anspielung an dessen „Dialog-Tour“ mit dem Fahrrad durch Ehingen in den Wochen vor der OB-Wahl. © Foto: Emmenlauer

Regierungspräsident Klaus Tappeser (rechts) überreicht eine Karte mit Mainzelmännchen – in Erinnerung an die Forderung des Landes, die Ampel an der Spitalstraße auszutauschen. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Stefan Bentele

Sie sind hiermit vereidigt“, sagte CDU-Stadtrat Manuel Hagel gestern um 16.28 Uhr, kurz nachdem er Alexander Baumann als Oberbürgermeister der Stadt Ehingen im Kleinen Saal der Lindenhalle verpflichtet hatte. Für Baumann begann damit die zweite Amtszeit als Stadtoberhaupt der Großen Kreisstadt. Zur Verpflichtung waren gut hundert Gäste gekommen, darunter Stadt- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Bürgermeister aus Nachbargemeinden sowie Landrat Heiner Scheffold, Regierungspräsident Klaus Tappeser und Vertreter von Kirchen, Schulen und Vereinen.

„Die Zustimmung derer, die zum Wählen gegangen sind, hat mich wirklich sehr berührt“, sagte Baumann in einer Rede zuvor. Der 56-Jährige war am 23. September als einziger Bewerber mit 98,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, die Wahlbeteiligung lag bei 26,4 Prozent. Baumann sprach über seine 24 Jahre am Sitzungstisch des Ehinger Gemeinderats, betonte die gute und sachliche Zusammenarbeit im Gremium und will diese auch künftig fortführen.

Mit Blick auf Schwerpunkte seiner zweiten Amtszeit nannte er das Stadtentwicklungskonzept, den Aufbau einer „qualitativ guten Kinderbetreuung“ und schulischer Angebote sowie die Gestaltung der Digitalisierung. Letzteres werde zu weitreichenden Veränderungen führen, „einerseits im Dialog mit der Bürgerschaft, aber auch in internen Prozessen“. Klimaschutzkonzept und Nachhaltige Stadt werden umgesetzt, um Lebensgrundlagen zu verbessern und Ressourcen zu schonen. „Die Stadt muss hier als Vorbild unterwegs sein.“ Auch Angebote von Kultur und Sport gelte es zu erhalten. Für Baumann eine Gemeinschaftsaufgabe. „Ich zähle auch in Zukunft auf Sie“, sagte er an Vereine, Hilfsorganisationen und Lokale Agenda gerichtet. Für all das befinde sich Ehingen in einer „guten Ausgangslage“.

Von einer „fulminanten Wiederwahl“ sprach Regierungspräsident Klaus Tappeser – nach dem Musikstück „My Way“, gespielt vom Musikverein Lyra der Stadtkapelle. Sei eine Stadt zufrieden mit ihrem Oberhaupt, dann „sind die Bürger nachlässig bei der Wahl, bei der Wahlbeteiligung“. Die Zusammenarbeit mit Tübingen sei gut, sagte Tappeser – und überreichte als Geschenk eine Karte mit Mainzelmännchen, in Anspielung an die einstige Ampel an der Spitalstraße.

Landrat Heiner Scheffold hätte sich eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht, sieht für Baumann dennoch „viel Rückenwind“ für die zweite Amtszeit. Die Stadt sei lebenswert, einzig das Nachtleben könnte noch besser sein, wie ihm vor drei Tagen ein Chefarzt gesagt habe. Die Führungsrolle Ehingens beim Glasfaserausbau sei ein „tolles Signal“ und ein gemeinsames Handlungsfeld von Stadt und Landkreis. Als Geschenk überreichte er ein Gelbes Trikot mit der Aufschrift „Tour d’Ehingen“ in Anspielung an Baumanns „Dialog-Tour“. Baumann könne als passionierter Radfahrer den Wunsch nach Dialog aus den Ortsteilen ja mit einer jährlichen Radtour erfüllen und sei mit dem Trikot stets als OB erkennbar.

Bäume, aber keine Wiese

Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, bezeichnete Ehingen als „Scharnier“ zwischen Alb und Oberschwaben, dessen Funktion ohne Vereine und Fasnet nicht denkbar sei. Teilorte und Kernstadt dürften nicht in Widerstreit geraten, sondern müssten harmonisieren. „Dabei werden wir den OB in den nächsten acht Jahren unterstützten.“ Er schenkte einen Apfelbaum, dessen Holz zäh und schwer zu spalten sei. Baumann dankte und merkte an, dies sei das zweite Apfelbaum-Geschenk seit der Wiederwahl, nur habe er noch keine Wiese.

Pfarrer Harald Gehrig lobte Baumann stellvertretend für die Kirchen für das „gute Miteinander“ und eine Zusammenarbeit, die „sehr vertrauensvoll“ sei. So sieht das auch Oliver Klumpp, Bürgermeister in Griesingen, freilich mit Blick auf die Kooperation in der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft zwischen Griesingen, Öpfingen, Oberdischingen und Ehingen. Er überreichte im Namen des Verbunds einen Geschenkkorb mit Lebensmitteln aus den drei Nachbarkommunen.

Ortsvorsteher überraschen

Für Max Weber, Geschäftsführender Schulleiter in Ehingen, habe Baumann bewiesen, wie wichtig diesem die Schulen seien. Mit dem Bildungs- und Sozialbürgermeister-Posten sei dem OB in dessen erster Amtszeit ein „Schachzug mit Weitblick“ gelungen. „Da fühlen wir uns hervorragend bei der Stadt aufgehoben.“

Überraschend trat Bärbel Kräutle, Ortsvorsteherin in Kirchbierlingen, nach knapp zwei Stunden auf die Bühne – und überreichte mit Jutta Uhl (Frankenhofen) und Norbert Zimmermann (Berg) einen Geschenkkorb im Namen aller Ortsvorsteher. „Wir sind eines gemeinsam: Die Stadt Ehingen mit ihren Bürgern“, sagte Kräutle.