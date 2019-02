Ehingen Suchterkrankungen: Selbsthilfegruppe für Angehörige

Ehingen / Maria Bloching

Weil Sucht eine Krankheit ist, die nicht nur Süchtige betrifft, gibt es nun in Ehingen eine Gruppe für Partner und Kinder.

Die Suchterkrankung eines Menschen beeinflusst dessen ganze Familie und deren soziales System. Für Betroffene gibt es Unterstützung in Selbsthilfegruppen, zu denen sie oft Angehörige begleiten. Deren Belange treten dabei allerdings meistens in den Hintergrund, im Mittelpunkt steht immer der Suchtkranke selbst. Jetzt will Manuela Heine den Angehörigen besondere Aufmerksamkeit widmen.

Denn sie selbst weiß durch die Alkoholabhängigkeit ihres Mannes, wie eine Sucht die ganze Familie aus dem Gleichgewicht bringen kann. Joachim Heine aus Rottenacker besucht seit 1991 eine Selbsthilfegruppe gemeinsam mit seiner Frau, seit acht Jahren leitet er die Gruppe unter dem Dach des Kreuzbund-Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart, die mittwochs um 19 Uhr im Marienheim Ehingen zusammenkommt.

„Angehörige vertuschen das Suchtproblem ihres Familienmitglieds“, sagt Manuela Heine. Sie schämten sich und übernähmen die Aufgaben des Suchtkranken. Außerdem fühlten sie sich oft für den Zustand des Mannes, Elternteils oder Kindes mitverantwortlich und seien körperlich und seelisch überlastet, müde oder sogar krank. Manuela Heine habe selbst vor vielen Jahren ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse vernachlässigt und sich isoliert.

Sucht saugt alle Energie auf

Heute geht sie ganz offen mit der Suchterkrankung ihres Mannes um. Sie weiß, wie schwer, aber auch wie wichtig es ist, sich von der Abhängigkeit eines Familienmitglieds unabhängig zu machen und sich zu distanzieren. Denn oft schwanken die Gefühle für den Abhängigen zwischen Hass, Wut und Liebe, ein normaler Familienalltag ist nicht mehr möglich. „Egal ob Kind, Ehepartner oder Eltern – man weiß oft nicht, was man tun soll“, sagt Manuela Heine. Die Suchterkrankung sauge alle Energie auf. Der Angehörige müsse erkennen, dass viele andere in der selben Situation sind und solle spüren: ich bin nicht allein. „Und man kann von den Erfahrungen anderer Angehörigen profitieren“.

So will sie mit ihrer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken eine Plattform bieten für Gespräche, einen geschützten Raum, aus dem nichts nach außen dringt. „Jeder kann ganz nach seinem Bedürfnis kommen, sich mitteilen oder einfach nur dasitzen und zuhören“. Vom 11. Februar an (siehe Info) finden sich im Marienheim Ehingen um 19 Uhr Partner und Eltern, erwachsene Geschwister oder Kinder abhängiger Eltern zusammen, die sich gegenseitig auf ihrem Weg in ein zufriedenes Leben unterstützen wollen. „Sich über Sorgen und Hoffnungen auszutauschen und sich im Schutz der Gruppe entlasten zu können, hilft einem sehr“, weiß Heine.

Angehörige leiden stumm

Denn Angehörige von Suchtkranken leiden meist stumm. Während für den Suchtkranken das Suchtmittel im Mittelpunkt steht, dreht sich für den Angehörigen alles um den suchtkranken Menschen. Drum bräuchten Angehörige die Solidarität in der Gruppe Gleichgesinnter. Diese will Manuela Heine in der neuen Selbsthilfegruppe anbieten. Ziel ist es, das Schweigen zu brechen und Angehörige als Menschen mit eigenem Hilfebedarf in den Mittelpunkt zu rücken. „Gemeinsam statt einsam“ heißt das Motto, unter dem sie eine Entlastung finden sollen.

Info Vom 11. Februar an kommt die Selbsthilfegruppe für Angehörige von suchtkranken Menschen jeden Montag um 19 Uhr im Marienheim Ehingen zusammen. Infos und Anmeldung bei Manuela Heine, Telefon (07393) 60342. Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich.

Das könnte dich auch interessieren: