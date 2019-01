Verwaltung Ehingen ist Modellkommune für

Ehingen / swp

Das Ehrenamt weiter stärken, Verständnis von Einheimischen und Zuwanderern sowie unter Migranten untereinander fördern und die Teilhabe in Vereinen und Gruppierungen erhöhen. So lautet das Ziel einer „externen Prozessbegleitung im Bereich Ehrenamt und Integration“, wie Ursula von Helldorff in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag kommender Woche, 24. Januar, schreibt.

Hintergrund ist eine Förderung des Landes Baden-Württemberg, für die sich der Alb-Donau-Kreis beworben hat. Die Förderung selbst erfolgt wiederum über das Landesprogramm „Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“, das im Rahmen des Pakts für Integration aufgelegt wurde. Von dem Zuschlag für den Landkreis profitiert auch die Stadt Ehingen, die nach den Worten von Ursula von Helldorff als eine von drei Modellkommunen ausgewählt wurde, wegen „ihrer vorbildlichen Integrationsarbeit“. Mitarbeiter der Führungsakademie Baden-Württemberg werden die Prozesse in Ehingen begleiten. Das Programm ist bis zum 31. Dezember dieses Jahres anberaumt. Die Hintergründe und den Ablauf des Projekts wird Emanuel Sontheimer, Leiter des Fachdienstes Flüchtlinge und Integration im Dezernat Jugend und Soziales im Landratsamt Alb-Donau-Kreis, im Gemeinderat vorstellen.

Projekte in 2019

Zugleich werden in der Gemeinderatssitzung und im Kontext der Vorstellung der Prozessbegleitung Projekte vorgestellt, die in diesem Jahr starten. Im Einzelnen sind das die Entwicklung eines Gesprächsleitfadens zur Erstinformation für Zuwanderer; eine Mieterqualifizierung, die eine Schulung von Trainern und eine Mieterqualifizierung für Wohnungssuchende beinhaltet, und eine Fortbildung für Ehrenamtliche im Bereich Spracherwerb und interkulturelle Kompetenz. Weitere Projekte, darunter das Sportprojekt für Frauen in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, der TSG und dem Schwäbischen Turnerbund oder Lieblingsorte-Lieblingsworte, werden in diesem Jahr fortgeführt.