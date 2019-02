Ehingen Apotheke im Alb-Donau-Center: Vitalis Njabeleke neuer Inhaber

Ehingen / Stefan Bentele

Der 44-jährige Vitalis Njabeleke kauft das Geschäft im Alb-Donau-Center von seinem Kollegen Thomas Bekeris.

Die Apotheke im Alb-Donau-Center steht vor einem Inhaberwechsel: Zum 1. März übernimmt Vitalis Njabeleke das Geschäft von seinem bisherigen Chef Thomas Bekeris. Njabeleke ist seit 2007 als Apotheker in der Ehinger Filiale angestellt.

Gebürtig stammt der Ehinger aus Bota-Limbe in Kamerun, besuchte dort das Gymnasium und kam 1998 nach Deutschland. Ein Jahr später begann er ein Studium der Pharmazie in Erlangen. „Eigentlich wollte ich Medizin studieren“, sagt Njabeleke, doch die Warteliste erschien ihm damals zu lange und im Studiengang Pharmazie gab es die Möglichkeit, sofort anzufangen. Also ergriff er die Chance. „Ich musste dreimal mehr lernen als meine Studienkollegen, wegen der Sprache“, sagt Njabeleke, und lacht.

Nach seinem Abschluss begann er seine Promotion, die er allerdings abbrach. Zugleich bewarb er sich um eine Anstellung als Apotheker an verschiedenen Standorten, erhielt aber lange Zeit nur Absagen. „Das ging einem Freund von mir, der Ingenieur war, genauso.“ Warum das so war? Vitalis Njabeleke zuckt mit den Schultern. Wegen der vielen Absagen habe er sich irgendwann gesagt, dass er nur noch übers Telefon auf Arbeitssuche geht.

Anfang 2007 rief er bei Thomas Bekeris an, fragte, ob er Apotheker suche. „Wann können sie anfangen?“, habe der sofort geantwortet. Die beiden kamen überein, Njabeleke sollte ursprünglich im April 2007 seine Stelle antreten, doch die Ausländerbehörden mussten zunächst noch eine Berufserlaubnis ausstellen, weshalb es schließlich bis Juli dauert, bis der heute 44-Jährige arbeiten konnte.

Fachvorträge zu verschiedenen Themen

Der Grund für den Inhaberwechsel? Es sei der Wunsch seines Kollegen und Leiters der Filiale in Ehingen gewesen, sich selbstständig zu machen. „Und er hat sich das auch verdient“, sagt Thomas Bekeris, der mit seiner Hauptfiliale in Allmendingen sitzt. Die neun Mitarbeiter in Ehingen werde der neue Eigentümer übernehmen.

Der 44-jährige Fachapotheker will das Geschäft zu den üblichen Öffnungszeiten wie gewohnt fortführen und künftig außer Beratung auch Fachvorträge zu verschiedenen Themen halten. Ein solcher findet bereits am 14. März statt, dann stellt Vitalis Njabeleke Traditionelle Afrikanische Medizin, kurz TAM, vor. „Ich will dabei ein bisschen erzählen, wie es in Afrika gemacht wird.“ Aus Afrika gebe es ohnehin Einflüsse in der hiesigen Medizin, etwa Umckaloabo, eine Pflanze aus Südafrika, die europäische Pharamkonzerne im Hustensaft verwenden.

Pick-Up-Stelle geplant

Für die Apotheke hat Vitalis Njabeleke auch schon eine neue Idee: Eine Pick-Up-Stelle, um Produkte auch außerhalb der Öffnungszeiten beziehen zu können. Die soll am Autoschalter am Alb-Donau-Center aufgestellt werden und ähnlich funktionieren wie Packstationen: Über einen Code können Kunden dann ihr Produkt aus einem Fach abholen. „Natürlich nur nach vorheriger Beratung“, sagt Vitalis Njabeleke.



