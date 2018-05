Jubiläen Ehepaar Wiedmann feiert Diamantene Hochzeit und runden Geburtstag

Munderkingen / INGEBORG BURKHARDT

Gleich zwei Mal feiern können mit kurzem Abstand Ida und Wolfgang Wiedmann in der Danziger Straße in Munderkingen: Morgen, am 9. Mai, sind sie 60 Jahre verheiratet und am 2. Juni wird Ida Wiedmann 90 Jahre alt. Zum Fest der Diamantenen Hochzeit morgen sind Tochter Monika, zwei Enkelinnen, drei Urenkelinnen und eine Ururenkelin samt Angehörigen und Freunden dabei, und wenn es Anfang Juni dann um den 90. Geburtstag von Ida Wiedmann geht, wird der Familienkreis noch größer, denn dann kommt auch die dritte Enkelin Michaela dazu, die auf Teneriffa lebt und dort einen Friseursalon in einem Hotel führt.

Beim Fasnetsball 1955 im Saal des Gasthauses „Sonne“ hatten sich der aus Hundersingen stammende Maurer und die 1945 aus Mähren geflüchtete junge Frau kennengelernt. Über Rosenheim und Oberstadion war Ida Walter, die daheim in einer Papierfabrik gearbeitet hatte, 1952 nach Munderkingen gekommen. Am 9. Mai 1958 wurde Hochzeit gefeiert, wieder im Saal der „Sonne“. Ihr erstes Heim war an der Weitzmannstraße. Über mehrere Stationen fand die kleine Familie mit ihrem Töchterchen an der Danziger Straße die ideale Wohnung, in der sie heute noch leben.

Als Wolfgang Wiedmann neun Jahre lang als Maurer im Silobau bis nach Klagenfurt im Einsatz war, pflegte seine Frau daheim in ihrer Freizeit den Kontakt zu ihrem gemeinsamen Bekanntenkreis. „Ich war in keinem Verein, ich saß’ zu Hause und habe geschimpft, weil er immer weg war“, scherzt die Jubilarin und ihr Mann lächelt.

Damals hatte ihr Gatte auf die Kritik seiner Ehefrau über das ständige Alleinsein reagiert und seinen Montagejob aufgegeben. Er wechselte zum hiesigen Betonwerk Reinschütz, wo er 29 Jahre lang blieb, bis zum Rentenalter.

Einst Fan der Liga-Löwen

Als die Fußballer des VfL Munderkingen in der Schwarzwald- Bodenseeliga gespielt hatten, war Wolfgang Wiedmann als passsiives VfL-Mitglied und Fan der Liga-Löwen am Wochenende auf dem Sportplatz anzutreffen. Als rüstiger Rentner, der sein Handwerk im Baugeschäft Schneider gelernt hatte und einige Jahre auch beim Bauunternehmen Grab und im Betonwerk Bosshart gearbeitet hat, kümmert er sich bis heute noch um kleine Reparaturen, die am Haus anfallen, was der Hausbesitzer zu schätzen weiß. Tochter Monika wohnt ganz in der Nähe am Höhenblick und schaut täglich vorbei, erzählt das Paar. Das sei ihnen eine große Hilfe, denn Ida Wiedmann hat zwei schwere Operationen hinter sich und braucht seither Unterstützung. Wolfgang Wiedmann erledigt in dieser Zeit die Einkäufe und so seien sie gut versorgt. Für Mittwochnachmittag hat sich Bürgermeister Dr. Michael Lohner als Gratulant angemeldet.