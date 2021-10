39 Prozent sind ein Pfund. Diesen Anteil an der BED Businesspark Ehingen Donau GmbH (BED) hat wie berichtet jüngst die Donau-Iller-Bank übernommen. Der Anteil an der GmbH, die Räume in der ehemaligen Schleckerzentrale in Ehingen an Geschäftskunden vermietet, war zuvor in der Hand der Fakt AG in ...